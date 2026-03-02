Economía

Wall Street mantiene la calma ante el conflicto en Oriente Medio

De acuerdo con Angelo Kourkafas, analista de Edward Jones, “durante los últimos 15 años, los inversores (estadounidenses) han aprendido a no reaccionar de forma exagerada a los grandes titulares geopolíticos”

Por AFP
Pantallas bursátiles muestran la subida del Dow Jones, Nasdaq y S&P 500 en la Bolsa de Nueva York, impulsada por el alza de acciones de petroleras estadounidenses tras anuncios sobre Venezuela.
La Bolsa de Nueva York cerró este 2 de marzo con resultados dispares. (ANGELA WEISS/AFP)







