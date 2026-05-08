Wall Street cierra al alza pese a nuevos enfrentamientos en Oriente Medio

La Bolsa de Nueva York cerró al alza este viernes 8 de mayo, luego de que los inversores hicieran caso omiso a las nuevas tensiones entre Estados Unidos e Irán y a la caída de la confianza de los consumidores estadounidenses.

El Nasdaq (+1,71%) y el S&P 500 (+0,84%) llegaron a nuevos récords, al cerrar en 26.247,08 puntos y 7.398,93 puntos, respectivamente. El Dow Jones cerró cerca del equilibrio, con un alza del 0,02%.

“Ninguna mala noticia parece capaz de frenar al mercado”, dijo a la AFP Sam Stovall, de CFRA. “Ni siquiera que se reanudaran las hostilidades entre Washington y Teherán”.

En el estrecho de Ormuz hubo enfrentamientos el viernes entre ambos, cuando Estados Unidos espera la respuesta de Irán a su más reciente propuesta para terminar el conflicto.

“A la luz de las recientes ganancias (...) una corrección del mercado en el futuro cercano” no sería “sorprendente”, anotó Stovall.

“Pero los inversores no se dejan desanimar por una posible debilidad coyuntural futura”, señaló Jose Torres, de Interactive Brokers.

Los resultados de la jornada tampoco se vieron impactados por la publicación el viernes del índice de confianza de los consumidores estadounidenses, que alcanzó un mínimo histórico por el costo de vida.

En sus respuestas, cerca de un tercio de los encuestados mencionó específicamente los precios de la gasolina, que se han disparado desde el inicio de la guerra en Medio Oriente.