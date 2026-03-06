Economía

Wall Street cierra a la baja, afectada por el petróleo y el empleo en Estados Unidos

Los precios del petróleo se han disparado casi un 30% esta semana, para alcanzar niveles que no se veían desde 2023

Por AFP
El Dow Jones retrocedió un 0,95%, el Nasdaq perdió un 1,59% y el S&P cayó un 1,33%. (TIMOTHY A. CLARY/AFP)







Wall StreetPetróleo
