Economía

Vuelos en Centroamérica: las razones detrás de los altos precios que afectan a los pasajeros

Altas tasas, poca competencia y decisiones de aerolíneas explican por qué volar dentro de Centroamérica resulta más caro que en otras regiones

EscucharEscuchar
Por La Prensa Gráfica / El Salvador / GDA
En la imagen un avión despegando en el aeropuerto Juan Santamaría
Un estudio del Banco Mundial detalla que impuestos y tarifas elevadas encarecen hasta tres veces los vuelos en Centroamérica. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaJGGCentroaméricavuelos
La Prensa Gráfica El Salvador

La Prensa Gráfica / El Salvador / GDA

La Prensa Gráfica fue fundada el 10 de mayo de 1915, por José Dutriz. Se caracteriza por su perfil objetivo y su impulso en el periodismo investigativo. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.