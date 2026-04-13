Vuelos en Centroamérica: las razones detrás de los altos precios que afectan a los pasajeros

Un estudio del Banco Mundial detalla que impuestos y tarifas elevadas encarecen hasta tres veces los vuelos en Centroamérica.

Los vuelos intrarregionales en Centroamérica presentan precios más altos que rutas similares en América del Sur. Esto ocurre pese a que las distancias en el sur del continente son mayores. Así lo determinó un estudio del Banco Mundial.

El informe indicó que los boletos en la región pueden costar hasta tres veces más que en Sudamérica. Esta situación limita el acceso de la población al transporte aéreo.

El Banco Mundial identificó dos factores clave. La competencia limitada y las altas tasas aeroportuarias influyen en el precio final de los tiquetes.

El organismo explicó que los países centroamericanos aplican tarifas a vuelos intrarregionales similares a las de viajes internacionales de larga distancia. Estas tasas difieren de las que se aplican a vuelos nacionales, que son más bajas.

Según el análisis, estos cargos agregan hasta $120 a un boleto de ida y vuelta. Este monto reduce la entrada de nuevas aerolíneas. También dificulta la expansión de las existentes, incluidas las de bajo costo.

El estudio planteó un escenario alternativo. Las aerolíneas de bajo costo podrían ofrecer tarifas de ida y vuelta desde $74, sin incluir tasas. Si los cargos bajaran de $120 a $40, el precio total de un viaje podría reducirse a unos $114, más impuestos cuando corresponda. En algunos casos, el costo actual alcanza hasta $880.

El Banco Mundial consideró que una reducción en estas tarifas impulsaría la competencia. Esto permitiría disminuir el costo de los vuelos dentro de la región.

En este contexto, la aerolínea Volaris anunció la suspensión indefinida de sus rutas directas en Centroamérica desde el 12 de abril. La empresa atribuyó la decisión a un entorno con impuestos elevados y altas tasas aeroportuarias, que afectan la viabilidad de su modelo de bajo costo.

La compañía detalló que estos cargos representan entre el 62% y el 70% del precio final del boleto. El costo promedio regional de estas tasas alcanza los $48,61.

Por su parte, la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) señaló que América Latina es la región con más impuestos en el mundo. El promedio ronda los $44 por boleto.

El vicepresidente de IATA para las Américas, Peter Cerdá, indicó que la región requiere un entorno más competitivo. También señaló la necesidad de un marco regulatorio que favorezca el crecimiento del sector y una infraestructura que facilite la expansión del transporte aéreo.

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