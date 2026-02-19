Economía

Volaris suspende rutas: Empresarios alertan por menos turistas y caída en consumo

Empresarios piden soluciones con urgencia por la pérdida de competitividad de Costa Rica; la decisión de Volaris de retirar cuatro destinos a raíz de los altos impuestos.

Por Gustavo Ortega Campos
La salida de cuatro destinos ocurre meses después de que el Ejecutivo frenara un proyecto para reducir el costo de los pasajes en la región. Cámaras empresariales insisten en la necesidad de mejorar la competitividad aérea.







Periodista de Economía. Licenciado en Economía con un Máster en Comunicación y Periodismo. Inició en el periodismo en 1995. Se desempeñó durante 10 años como editor y periodista en el Diario La Prensa de Nicaragua.

