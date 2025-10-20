Economía

Nueva moneda coleccionable de ¢50 del BCCR rinde homenaje al cangrejo marinera

Estos son los detalles de la nueva pieza y desde cuando estará disponible a la venta del público.

Por Gustavo Ortega Campos
Moneda coleccionable de ¢50 del Banco Central de Costa Rica con la imagen del cangrejo marinera, representativa del ecosistema de manglar, parte de la serie Fauna de los Ecosistemas.
El Banco Central de Costa Rica pondrá en circulación la quinta moneda coleccionable de ¢50, dedicada al cangrejo marinera del ecosistema de manglar, como parte de la serie Fauna de los Ecosistemas. La nueva pieza estará disponible a partir del miércoles 22 de octubre. (Cortesía BCCR/Cortesía BCCR)







Periodista de Economía. Licenciado en Economía con un Máster en Comunicación y Periodismo.

