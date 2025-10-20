Nueva moneda coleccionable de ¢50 del BCCR rinde homenaje al cangrejo marinera

El Banco Central de Costa Rica pondrá en circulación la quinta moneda coleccionable de ¢50, dedicada al cangrejo marinera del ecosistema de manglar, como parte de la serie Fauna de los Ecosistemas. La nueva pieza estará disponible a partir del miércoles 22 de octubre.

Las monedas tendrán un precio de ¢8.650, informó el Central. Se pondrán a disposición 10.000 monedas de colección en acrílico y 7.000 monedas de colección en estuche. La venta se limitará a dos monedas por persona, informó el BCCR.

La nueva moneda coleccionable estará a la venta en 16 entidades. La anterior pieza de esta colección fue lanzada el 26 de agosto pasado con un diseño de la lagartija o anolis, representando el bosque tropical seco.

Nueva moneda coleccionable de 50 colones: cangrejo marinera

La moneda del cangrejo marinera trae en el reverso los textos Manglar y los nombres original y científico Cangrejo marinera y Goniopsis pulchra. El cangrejo está colocado sobre una porción del mapa del manglar, así como los números 2023 correspondiente al año de aprobación del diseño por parte de la Junta Directiva del BCCR.

En la parte superior del anverso de la moneda sobresalen las leyendas República de Costa Rica y Banco Central de Costa Rica, así como las tres barras en la parte inferior en alto relieve que facilitan su reconocimiento.

Esta es la penúltima moneda de esta colección, la siguiente es el conejo de monte y está prevista a lanzarse en noviembre.

El cangrejo marinera tiene llamativos colores y es muy común en el manglar, en el sustrato fangoso y estuarios, sobre las raíces de los árboles de mangle colorado y otras especies de mangles. La especie se alimenta principalmente de mangle colorado y otros tipos de materia vegetal, como gramíneas.

La quinta moneda coleccionable de ¢50, dedicada al cangrejo marinera del ecosistema de manglar, estará disponible a partir del miércoles 22 de octubre. (Banco Nacional/Banco Nacional)

Moneda de circulación regular

El Banco Central en simultáneo lanzará una moneda de circulación regular, sin aplicación de colores en su diseño, para su uso como medio de pago con un valor nominal de ¢50.

La distribución será partir del 22 de octubre y la circulación será gradual por medio de las entidades del sistema financiero nacional.

Juan José Leiva, director del Departamento de Emisión y Valores del BCCR, informó que serán 25 millones de monedas para uso como medio de pago las que serán puestas a circulación.