Economía

Veto de Rodrigo Chaves a pensiones del Magisterio desata reclamo: jubilados deberán escoger entre ‘alimentos o medicamentos’

Decisión del presidente Rodrigo Chaves impide descongelar pensiones a 30.000 adultos mayores del Magisterio Nacional, denuncia Jupema

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Por Silvia Ureña Corrales
22/08/2025 El presidente de la República, Rodrigo Chaves, comparece hoy en el Salón de Expresidentes y Expresidenta de la República, ante la comisión legislativa especial encargada de determinar si procede abrirle una causa penal en su contra. y ministro de Cultura Jorge Rodríguez. Foto John Durán
El presidente Rodrigo Chaves vetó la ley para descongelar las pensiones del Magisterio Nacional porque el proyecto de ley no prevé los ingresos para pagar el aumento. (John Durán/La Nación)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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