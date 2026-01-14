Venta de vivienda usada en Estados Unidos alcanzó su mayor nivel en tres años

Las ventas mensuales de casas usadas aumentaron en todas las regiones de Estados Unidos.

Las ventas de vivienda usada en Estados Unidos aumentaron más de lo esperado en diciembre hasta alcanzar su nivel más alto en casi tres años, gracias a la bajada de los tipos de interés, según informó el sector este miércoles 14 de enero.

Las transacciones de casas usadas aumentaron un 5,1% con respecto al mes anterior. De mantenerse el ritmo de diciembre, en un año se hubieran realizado 4,35 millones de ventas, según la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios (NAR), el más alto desde noviembre de 2023.

Las ventas mensuales aumentaron en todas las regiones del país.

Los analistas encuestados por Dow Jones Newswires y The Wall Street Journal preveían un ritmo de ventas anual de 4,22 millones.

Ventas minoristas también repuntaron

Las ventas minoristas en Estados Unidos repuntaron en noviembre más de lo previsto por los analistas, informó el gobierno.

Las ventas aumentaron un 0,6% en noviembre hasta alcanzar los $735.900 millones respecto al mes anterior, según datos del Departamento de Comercio. Esto supuso un repunte con respecto al descenso del 0,1% registrado en octubre y superó el crecimiento del 0,4% previsto por los analistas.

Las cifras se publicaron con retraso debido al prolongado cierre del gobierno entre octubre y mediados de noviembre.

Las ventas minoristas aumentaron un 3,3% en noviembre respecto al mismo periodo de 2024, según el gobierno. Las ventas de automóviles y de carburantes encabezaron este aumento del gasto en consumo.