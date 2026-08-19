Economía

Venezuela firmó en Houston acuerdos con petroleras Hunt Oil y SLB

En medio de cambios en la política petrolera de Venezuela, Pdvsa firmó en Estados Unidos sus primeros acuerdos internacionales con Hunt Oil y SLB

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Por AFP
Pdvsa vuelve a abrir la puerta a las petroleras internacionales: la estatal venezolana firmó en Houston acuerdos con Hunt Oil y SLB para aumentar la producción y explorar nuevos yacimientos. En la fotografía la planta petrolera ubicada en Puerto La Cruz, Venezuela. (YURI CORTEZ)







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