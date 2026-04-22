Vehículos eléctricos enfrentan retos, pero también mitos; ‘La Nación’ los analiza en un foro

Los vehículos eléctricos requieren educación para que el usuario sepa sacarles el máximo potencial. Un Foro de 'La Nación' lo explorará de la mano de cinco especialistas.

Los vehículos eléctricos toman fuerza en el parque vehicular de Costa Rica. Al mes de marzo se habían inscrito 37.000 automotores eléctricos de todas las categorías. Además, la oferta cada vez más variada ha hecho que se vendan más. En 2025, el 17% de los vehículos que se vendieron eran eléctricos.

Sin embargo, esto solo representa el 2% de la flota de vehículos livianos. Esto no solo se debe a que hay personas con automóvil de combustión que mantienen desde hace tiempo y no tienen previsto comprar otro; también persisten retos logísticos y muchos mitos, lo cual aleja a la población de hacer un cambio.

Para analizar los desafíos pendientes y aclarar los mitos, La Nación ideó el foro Movilidad eléctrica: Tendencias, desafíos y oportunidades para consumidores y empresas.

Este jueves 23 de abril a las 9 a. m., cinco especialistas en diferentes áreas se reunirán para discutir el estado actual de la movilidad eléctrica, sus retos y cómo buscar soluciones conjuntas que beneficien no solo a los usuarios, sino también al ambiente.

Los panelistas serán:

Federico Rodríguez Quesada, de EV One, taller especializado en vehículos eléctricos.

de EV One, taller especializado en vehículos eléctricos. Daniel Castillo, presidente y fundador de ELCO Costa Rica, empresa que elabora infraestructura de carga para hogares, empresas y espacios públicos

Aramis Pérez Mora, investigador de la Escuela de Ingeniería Eléctrica de la UCR, y quien tiene proyectos de estudio sobre movilidad eléctrica

Mario Durán Ortiz , ingeniero civil y consultor en transporte urbano y electromovilidad

, ingeniero civil y consultor en transporte urbano y electromovilidad Fresia Quirós Álvarez, ingeniera de Coopeguanacaste Electricidad, quien estará presente de forma virtual

La transmisión del foro se realizará en el canal de YouTube de La Nación.

Si usted quiere seguir el evento y le gustaría que se le enviara un formulario para unirse, puede solicitarlo inscribiéndose en este enlace. Además, se le notificará cuando inicie la transmisión.