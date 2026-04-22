Economía

Vehículos eléctricos enfrentan retos, pero también mitos; ‘La Nación’ los analiza en un foro

Este jueves 23 de abril usted podrá escuchar a cinco especialistas de diferentes áreas para evacuar sus dudas sobre estos vehículos y su carga

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Por Irene Rodríguez
Cargador para vehículo eléctrico en una estación de recarga, ilustrando la falta de puntos de carga en medio del crecimiento de la flotilla de autos eléctricos.
Los vehículos eléctricos requieren educación para que el usuario sepa sacarles el máximo potencial. Un Foro de 'La Nación' lo explorará de la mano de cinco especialistas. (Alonso Tenorio)







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Irene Rodríguez

Irene Rodríguez

Periodista de Ciencia y Salud. Trabaja en La Nación desde 2009 y en periodismo desde 2004. Graduada de Comunicación Colectiva en la Universidad de Costa Rica, donde egresó de la maestría en Salud Pública. Premio Nacional de Periodismo Científico 2013-2014. Premio Health Systems Global 2018. Becada del Fondo Global de Periodismo en Salud 2021.

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