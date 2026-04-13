Economía

Toyota sacude el mercado: lanza su SUV eléctrico más barato

Toyota irrumpe en el mercado con un SUV eléctrico que destaca por su precio accesible y su propuesta tecnológica. Descubra qué ofrece este modelo que ya genera alta expectativa en China

EscucharEscuchar
Por La Nación / Argentina / GDA
Toyota presenta el bZ3X, un SUV eléctrico económico con alta demanda inicial y enfoque tecnológico en el mercado chino.
Toyota presenta el bZ3X, un SUV eléctrico económico con alta demanda inicial y enfoque tecnológico en el mercado chino. (Toyota /Toyota)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaSUCToyotaSUVCarro eléctrico
La Nación / Argentina / GDA

La Nación / Argentina / GDA

La Nación de Argentina forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.