Toyota sacude el mercado: lanza su SUV eléctrico más barato

Toyota presenta el bZ3X, un SUV eléctrico económico con alta demanda inicial y enfoque tecnológico en el mercado chino.

Toyota amplía su presencia en el competitivo mercado de autos eléctricos en China. La marca japonesa presentó el bZ3X, un SUV de cinco plazas que se convierte en el modelo más accesible de su historia en ese segmento. Su precio inicial ronda los $15.000, lo que lo posiciona 30% por debajo del sedán bZ3.

La comercialización estará a cargo de GAC-Toyota, alianza vigente desde el 2004 en la que ambas empresas mantienen participación equitativa. El vehículo se ubica en el segmento C, con dimensiones de 4.600 mm de largo, 1.875 mm de ancho y 1.645 mm de alto. La distancia entre ejes alcanza los 2.765 mm.

En el apartado mecánico, el modelo incorpora un motor de 204 CV. Ofrece tres opciones de batería de 50, 58 y 69 kWh. Las autonomías estimadas son de 430, 530 y 620 km, aunque el sistema de homologación chino recibe críticas y se proyecta un rendimiento real inferior.

El interior apuesta por un enfoque tecnológico. Incluye una pantalla multimedia de 14,6 pulgadas con control por voz y un panel de instrumentos de 8,8 pulgadas. El diseño presenta un estilo minimalista, sin botones físicos. Todas las funciones se gestionan desde la consola central. Además, los asientos delanteros y traseros son abatibles, lo que permite crear un espacio de casi tres metros de largo para carga.

El interior ofrece diseño minimalista, pantalla de 14,6 pulgadas, control por voz y asientos abatibles que amplían el espacio de carga. (Toyota /Toyota)

Las versiones más equipadas integran el sistema Momenta 5.0. Este paquete incluye 25 asistencias avanzadas a la conducción. Destacan el piloto automático en carretera, estacionamiento remoto, asistencia en tráfico y monitoreo de puntos ciegos.

El bZ3X utiliza la plataforma AEP 3.0, compartida con el modelo GAC Aion V. Algunas versiones apuntan a una eventual llegada a Europa, según especulan medios internacionales.

Toyota reportó una fuerte respuesta del mercado. La marca registró más de 10.000 pedidos en la primera hora de preventa, lo que sugiere una alta demanda inicial para este nuevo SUV eléctrico.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.