Universidad Nacional abre seis plazas con salarios de hasta ¢1,3 millones: estos son los requisitos

La Universidad Nacional lanzó seis concursos externos para conformar registros de elegibles en distintas sedes. Las postulaciones cierran el 6 de febrero de 2026.

La Universidad Nacional abrió seis concursos externos para conformar registros de elegibles en puestos administrativos, técnicos y profesionales, con oportunidades laborales en distintas sedes del país. El proceso inició el lunes 2 de febrero de 2026 y cierra el viernes 6 de febrero, a las 5 p. m.

Las convocatorias buscan cubrir vacantes actuales y futuras, mediante nombramientos que pueden variar entre 10 y 40 horas semanales, según las necesidades institucionales. A continuación, el detalle puesto por puesto, con requisitos, sedes y salarios cuando aplica.

Contador

El concurso para contador/a está dirigido a los campus Omar Dengo, Benjamín Núñez y Alajuela. El puesto corresponde al perfil de técnico general en financiero contable.

El cargo requiere bachillerato en educación media y título de técnico medio o certificación de 32 créditos en carreras afines. Además, solicita al menos un año de experiencia en labores relacionadas con el ciclo contable, registros contables, control de activos y atención al cliente.

El salario global para jornada completa es de ¢652.646, según la convocatoria oficial.

Topógrafo

La UNA también abrió un concurso para topógrafo/a, con labores en los campus Omar Dengo, Benjamín Núñez y Alajuela, dentro del perfil de profesional asistencial en apoyo a la academia.

El puesto exige bachillerato universitario en topografía o carreras afines, así como incorporación activa al Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA). Se solicita mínimo dos años de experiencia en levantamientos topográficos, análisis de datos, trabajos de campo y operación de equipos especializados.

La convocatoria establece disponibilidad para jornadas prolongadas y desplazamientos a zonas de difícil acceso. El salario global es de ¢990.502.

Arquitecto

El concurso para arquitecto/a se orienta a funciones de planeamiento espacial y supervisión de obras, en los campus Omar Dengo, Benjamín Núñez y Alajuela.

Entre los requisitos figuran licenciatura universitaria en arquitectura, incorporación activa al colegio profesional y al menos tres años de experiencia en diseño y supervisión de proyectos de construcción, tramitología de permisos y aplicación de normativa nacional, incluida la Ley 7600.

Este puesto cuenta con salario global definido. Para jornada completa, la remuneración es de ¢1.309.941, según las bases del concurso.

Asistente académico/a en agronomía

La UNA habilitó un concurso para asistente académico/a en agronomía, como técnico especializado de apoyo a la docencia e investigación, en los campus Omar Dengo, Benjamín Núñez y Alajuela.

El perfil solicita bachillerato en educación media, diplomado universitario o certificación de 60 a 90 créditos, y formación específica en técnicas metodológicas o de investigación aplicadas a la agronomía. Además, requiere un año de experiencia en análisis de suelos, manejo de laboratorios, preparación de reactivos y apoyo directo a cursos académicos.

Salario global de ¢719.541.

Soporte técnico

El puesto de soporte técnico corresponde al perfil de técnico analista en desarrollo tecnológico, con labores en los campus Omar Dengo, Benjamín Núñez y Alajuela.

Se solicita bachillerato en educación media y diplomado universitario o certificación de 60 a 90 créditos en áreas relacionadas con tecnologías de información. La experiencia mínima requerida es de un año, en funciones como instalación y mantenimiento de software y hardware, soporte a usuarios, redes, ciberseguridad y gestión de contenidos web. El salario global es de ¢685.274.

Oficial de seguridad

El concurso para oficial de seguridad se habilitó para la Sede Regional Chorotega, en los campus Liberia y Nicoya, dentro del perfil de gestión operativa auxiliar en servicios generales.

El puesto exige bachillerato en educación media, licencia de conducir tipo A-2 y permiso vigente para portación de armas de fuego, emitido por el Ministerio de Seguridad Pública. Además, requiere mínimo seis meses de experiencia en vigilancia, custodia de bienes y monitoreo de sistemas de seguridad.

Las jornadas pueden ser parciales o completas, el salario global es de ¢676.511.

Cómo postular

Las personas interesadas deben descargar el formulario “Oferta de Servicios Concursos Externos – Sede Específica”, completarlo en formato Excel y enviarlo al correo unarecluta@una.cr.

En el asunto del correo se debe indicar el número de concurso y el nombre del puesto al que se postula. La universidad recordó que solo se evaluará la información incluida en el formulario, por lo que no se deben adjuntar currículos ni documentos adicionales.

El plazo máximo para postular vence el viernes 6 de febrero de 2026, a las 5 p. m. Después de esa hora no se recibirán ofertas.