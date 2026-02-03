BCR abre plazas profesionales y técnicas con salarios de hasta ¢1,5 millones

El Banco de Costa Rica anunció plazas para gestores y técnicos, con sueldos de ¢1 millón a ¢1,5 millones, dirigidas a profesionales en finanzas, software e ingeniería.

El Banco de Costa Rica mantiene abiertas varias vacantes profesionales y técnicas, tanto en la entidad como en su subsidiaria Banprocesa S. R. L., con salarios que oscilan entre ¢1 millón y ¢1,5 millones, según el puesto y el perfil requerido.

Estas oportunidades laborales se concentran en áreas estratégicas como gestión de riesgos, desarrollo de software, aseguramiento de la calidad y gestión de proyectos de obra pública, en línea con las necesidades actuales del conglomerado financiero.

Vacante: gestor de riesgos

El banco busca un gestor de riesgos para fortalecer el Sistema de Gestión Integral del Riesgo del CFBCR mediante la implementación de modelos y metodologías especializadas.

El puesto requiere al menos dos años de experiencia en gestión de riesgos o más de tres años en procesos del área, así como licenciatura universitaria o bachillerato con maestría en disciplinas como Ciencias Económicas, Matemáticas, Actuariales, Ingeniería, Derecho o Ciencia de Datos.

Entre los conocimientos solicitados destacan evaluación integral de riesgos financieros, análisis financiero y económico, pruebas de estrés, backtesting, Cobit y mercados financieros, tanto nacionales como internacionales. Salario: ¢ 1 a 1,5 millones.

Vacante: técnico en aseguramiento de la calidad del software

La subsidiaria Banprocesa S. R. L. abrió el concurso para técnicos en aseguramiento de la calidad del software, con un salario bruto de ¢1.300.000.

El objetivo del puesto es diseñar y ejecutar pruebas de aplicaciones de software para reducir riesgos y fallas en ambientes de producción. Se solicita bachillerato universitario en Ciencias de la Informática y más de dos años de experiencia en certificación de calidad de software.

El perfil técnico incluye metodologías ágiles, bases de datos, desarrollo en .Net, Java o mobile, diseño de casos de prueba y gestión de defectos.

Vacante: técnico en desarrollo de software Java

Banprocesa también busca técnicos en desarrollo de software Java, con salarios entre ¢1 millón y ¢1,5 millones.

El puesto se enfoca en el desarrollo de programas, automatización de aplicaciones y atención de incidentes, según las necesidades del negocio. Se requiere bachillerato universitario en Informática y mínimo dos años de experiencia en desarrollo Java.

Entre los conocimientos técnicos figuran HTML, CSS, JavaScript, SQL, microservicios, REST APIs, Git, pruebas unitarias y manejo de entornos Linux.

Vacante: gestor de ingeniería o arquitectura de fideicomisos de obra pública

Otra de las plazas abiertas corresponde al gestor de ingeniería o arquitectura de fideicomisos de obra pública, con salario de ¢1 millón a ¢1,5 millones.

El cargo tiene como función evaluar y dar seguimiento técnico a proyectos de infraestructura, dentro de fideicomisos administrados por el banco.

Se solicita licenciatura o bachillerato con maestría en Arquitectura, Ingeniería Civil o Ingeniería en Construcción, así como experiencia comprobada en proyectos de gran escala.

El perfil exige dominio de normativa de construcción, administración de proyectos, AutoCAD, legislación de contratación administrativa y gestión de obras.

Proceso de postulación

Las personas interesadas deben cumplir estrictamente con los requisitos académicos y de experiencia, incluidos los colegios profesionales correspondientes, cuando la ley lo exige. Las contrataciones ofrecidas son de carácter indefinido, según la información suministrada por la entidad.

Las personas interesadas en aplicar a cualquiera de las posiciones pueden consultar los detalles completos mediante la plataforma digital empleo.com.