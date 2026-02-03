Economía

BCR abre plazas profesionales y técnicas con salarios de hasta ¢1,5 millones

El Banco de Costa Rica abrió varias vacantes profesionales y técnicas, con salarios de hasta ¢1,5 millones, en áreas como riesgos, software, calidad y obra pública

Por Silvia Ureña Corrales
13/02/2024/ recorrido por bancos. Diferentes ángulos de sus fachadas / en la imagen BCR en San José centro / Foto John Durán
El Banco de Costa Rica anunció plazas para gestores y técnicos, con sueldos de ¢1 millón a ¢1,5 millones, dirigidas a profesionales en finanzas, software e ingeniería. (JOHN DURAN)







