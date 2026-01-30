Programa de las Naciones Unidas abre dos plazas en Costa Rica: así puede aplicar

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo abrió dos oportunidades laborales en Costa Rica. Conozca los requisitos, funciones y fechas límite.

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) abrió dos vacantes en San José, orientadas a fortalecer la lucha contra la contaminación por plásticos y a impulsar la economía circular en el país. Las contrataciones forman parte del proyecto Soluciones Circulares para la Contaminación por Plásticos en Costa Rica, financiado por el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF).

Las plazas corresponden a Coordinador(a) de Proyecto y Asociado(a) en Gestión de Plásticos. Ambos cargos se ejecutan de forma presencial y tendrán una duración inicial de un año.

El proyecto es implementado por el Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) y busca reducir la cantidad de plásticos introducidos al mercado, especialmente en la industria de alimentos y bebidas, mediante soluciones circulares y esquemas de Responsabilidad Extendida del Productor.

Enfoque del proyecto

El PNUD desarrolla esta iniciativa como parte de su nuevo Documento de Programa País, aprobado en 2023, que prioriza gobernanza para las personas, resiliencia ante las adversidades y prosperidad compartida. En este marco, la contaminación por plásticos se identifica como uno de los principales retos ambientales del país.

Según datos del propio programa, en Costa Rica solo 6,6% de los residuos plásticos se recicla, mientras que más de 1.000 toneladas diarias llegan a ríos, lotes baldíos y vías públicas, con impacto directo en ecosistemas terrestres y marinos.

Funciones del cargo de coordinación

La persona Coordinadora del Proyecto será responsable de la gestión estratégica y operativa, la ejecución presupuestaria, la supervisión del equipo técnico y la articulación con instituciones públicas y privadas. También deberá acompañar procesos de incidencia en política pública y garantizar el cumplimiento de los estándares del PNUD y del marco normativo nacional.

Entre los requisitos destaca contar con maestría en áreas como economía ambiental, gestión de recursos naturales, derecho o ingenierías afines, además de fluidez en español e inglés. El cierre de postulaciones está previsto para el 9 de febrero de 2026.

Perfil del puesto asociado

El cargo de Asociado(a) en Gestión de Plásticos brindará apoyo técnico a la implementación de pilotos de reutilización, recarga y responsabilidad extendida del productor, así como a la elaboración de informes y materiales de conocimiento.

Para este puesto se requiere bachillerato en secundaria como mínimo, con experiencia profesional en gestión de plásticos, residuos o economía circular. El manejo intermedio del inglés es obligatorio. Las postulaciones estarán abiertas hasta el 2 de febrero de 2026.

Ambas posiciones están dirigidas a personas que residan en Costa Rica y cuenten con nacionalidad costarricense o permiso de trabajo vigente.

Las personas interesadas en postularse a estas plazas del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo pueden consultar el detalle completo de los requisitos, funciones, fechas límite y el proceso de aplicación en el sitio oficial de empleo de Naciones Unidas, disponible en el siguiente enlace: https://estm.fa.em2.oraclecloud.com/hcmUI/CandidateExperience/en/sites/CX_1/jobs