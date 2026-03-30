Unión Europea relaja metas de emisiones para camiones hacia 2030

La Unión Europea mantiene fija la meta final de recortar en un 90% los gases de efecto invernadero emitidos por camiones y autobuses hacia el 2040.

La Unión Europea (UE) adoptó formalmente cambios que flexibilizan los requisitos de reducción de emisiones para camiones y autobuses previstos para el 2030, aunque mantiene sin variaciones la meta final de recortar en un 90% los gases contaminantes hacia el 2040.

Con esta decisión, el bloque busca facilitar la adaptación del sector, responsable de más del 25% de las emisiones de gases de efecto invernadero del transporte por carretera en la UE.

La propuesta fue presentada en diciembre por la Comisión Europea y recibió el aval de los colegisladores —Parlamento Europeo y Consejo (gobiernos)—, por lo que las nuevas normas sobre el cálculo de créditos de emisiones para vehículos pesados entrarán en vigor 20 días después de su publicación en el Diario Oficial de la UE (DOUE).

Según el Consejo, la enmienda reconoce los “desafíos estructurales” que enfrenta el sector, en particular “el lento despliegue de infraestructuras de recarga pública en las autopistas”.

Además, añade el comunicado, favorece una transición “fluida y gradual hacia la movilidad con cero emisiones sin alterar los ambiciosos objetivos climáticos a largo plazo de la UE”.

La legislación comunitaria establece una ruta de reducción de emisiones para vehículos pesados nuevos —camiones, autobuses y autocares—, que va de un recorte del 15% a partir de 2025 hasta un 90% en 2040, con una meta intermedia del 43% para 2030.

Para demostrar el cumplimiento, los fabricantes pueden obtener créditos si su flota supera una “trayectoria de reducción” definida, que conecta de forma lineal los objetivos en periodos de cinco años.

Con los ajustes, las empresas podrán acumular créditos entre 2025 y 2029 si sus emisiones se sitúan por debajo de sus metas anuales de CO2, en lugar de seguir la trayectoria lineal más estricta, lo que les permitirá generar más créditos antes de 2030.

El nuevo método no se aplicará a los autobuses urbanos, ya que el despliegue de vehículos de cero emisiones en ese segmento está más avanzado y depende menos de la infraestructura de larga distancia.