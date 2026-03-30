Economía

Unión Europea relaja metas de emisiones para camiones hacia 2030

La Unión Europea flexibiliza el cálculo de emisiones para vehículos pesados en 2030, pero mantiene el objetivo de reducir un 90% los gases contaminantes para 2040

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Por Europa Press
En la imagen un camión de carga pesada y la parte trasera de un autobús
La Unión Europea mantiene fija la meta final de recortar en un 90% los gases de efecto invernadero emitidos por camiones y autobuses hacia el 2040. (ACEA vía Europa Press/ACEA vía Europa Press)







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