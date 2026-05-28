Economía

Unión Europea multa a Temu con $233 millones por venta de productos ilegales

La gigante china Temu califica de ‘desproporcionada’ la multa impuesta por la Unión Europea y cuestiona los fallos de seguridad detectados

EscucharEscuchar
Por AFP
La UE afirma que Temu infringe las normas para impedir la venta de productos ilegales.
La Unión Europea impuso una multa de $233 millones a Temu tras comprobar la venta de cargadores defectuosos y juguetes peligrosos para bebés. ( - /Shutterstock)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
TemuMultaUnión Europea
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.