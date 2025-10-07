Economía

Unión Europea duplicará aranceles al acero para proteger su industria

Importaciones que superen las cuotas fijadas por el bloque europeo sufrirán de una duplicación de aranceles

EscucharEscuchar
Por AFP
Productos de acero en North York Iron, un proveedor de acero en Toronto, Ontario, Canadá.
Productos de acero en North York Iron, un proveedor de acero en Toronto, Ontario, Canadá. Foto: AFP (COLE BURSTON, AFP/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
ArancelesDonald TrumpAceroUnión Europea
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.