Unión Europea detalla cómo protegerá a los agricultores europeos en el tratado con Mercosur

La Comisión Europea anuncia vigilancia reforzada e investigaciones en caso de daño a los productores locales.

Por AFP
Un tractor con un cartel de protesta contra el acuerdo Mercosur-Unión Europea estacionado en una carretera en Francia, con un policía en motocicleta al fondo.
A finales de noviembre de 2024, los agricultores franceses protestaron contra el acuerdo comercial con el Mercosur. Bruselas anunció este miércoles que ofrecerá investigaciones rápidas y posibles aranceles si las importaciones afectan a los agricultores europeos. (JEAN-CHRISTOPHE VERHAEGEN/AFP)







Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

