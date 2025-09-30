Economía

Unión Europea aprueba la compra de Versace por Prada para crear un gigante del lujo italiano

Donatella Versace se despide tras la compra de la firma por $1.465 millones.

EscucharEscuchar
Por AFP
Una imagen muestra el logotipo de la firma de moda italiana Versace el 4 de diciembre de 2017, en la Galería Vittorio Emanuele II de Milán. (Foto de Miguel Medina / AFP)
Prada y Versace se unen para competir con LVMH y Kering en el mercado global. (MIGUEL MEDINA/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
PradaVersaceMiu MiuDonatella VersaceUnión Europea
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.