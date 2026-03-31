Unilever vende Knorr y Hellmann’s a McCormick en acuerdo millonario

Así luce la planta de Unilever en Costa Rica, donde se lleva a cabo la producción de salsas como Naturas, Lizano, y frijoles molidos. En Londres, la empresa anunció la venta de su división de alimentos a McCormick & Company.

Londres, Reino Unido. Unilever, empresa británica de higiene y productos comestibles, anunció este martes que dejará su división de alimentos, que se fusionará con el grupo estadounidense McCormick & Company, en un acuerdo valorado en varios miles de millones de dólares.

La nueva entidad reunirá bajo un mismo techo a las sopas Knorr, la mostaza Maille y la mayonesa Hellmann’s, de Unilever, y a las especias Ducros, los ingredientes para repostería Vahiné y la mostaza French’s, de McCormick.

Esta fusión, que debe completarse a mediados de 2027, dará lugar a “un gigante mundial de los sabores”, cuyas marcas generaron en 2025 un total “$20.000 millones en ingresos”, se congratuló Unilever en un comunicado conjunto.

Tras dejar su división de alimentos, el grupo británico se convertirá en una empresa casi exclusivamente centrada en cosmética, higiene y productos para el hogar, con unos ingresos de unos $42.000 millones el año pasado, gracias a marcas como los jabones Dove y los desodorantes Axe.

McCormick pagará $15.700 millones a Unilever y ofrecerá acciones en el marco de este acuerdo, tras el cual sus inversores poseerán el 35% del nuevo conjunto.

Unilever tomará una participación del 9,9%, que dice querer “vender progresivamente”, y sus accionistas se repartirán el resto (55,1%).

El comunicado subraya que la transacción valora la división de alimentos de Unilever en $44.800 millones.

La nueva entidad, que llevará el nombre de McCormick, mantendrá la sede mundial del grupo estadounidense en Hunt Valley (Maryland), así como su cotización en Nueva York.