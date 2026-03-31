Economía

Unilever vende Knorr y Hellmann’s a McCormick en acuerdo millonario

Unilever se desprende de Knorr y Hellmann’s para fusionarse con McCormick. Vea los detalles del acuerdo millonario que cambia el mercado global de alimentos

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Por AFP
Así luce la planta de Unilever en Costa Rica, donde se lleva a cabo la producción de salsas como Naturas, Lizano, y frijoles molidos. En Londres, la empresa anunció la venta de su división de alimentos a McCormick & Company. (Rafael Pacheco Granados)







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AFP

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