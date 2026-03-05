Economía

Una veintena de estados estadounidenses anuncian demanda contra nuevos aranceles de Trump

“Trump sigue aplicando políticas ilegales e irresponsables con la esperanza de que se mantengan (...)”, denunció en un comunicado el gobernador de California.

Por AFP
.
Los estados denuncian que el presidente invoca parcialmente una ley de 1974 sin respetar una parte del texto, lo que, en su opinión, invalida su aplicación. (ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/AFP)







