UNA tiene plazas con salarios de hasta ¢1,3 millones: así puede aplicar

La Universidad Nacional (UNA) lanzó nueve concursos externos para conformar registros de elegibles que permitan llenar vacantes administrativas actuales o futuras.
Las personas interesadas deben enviar el formulario oficial denominado Oferta de Servicios Concursos Externos al correo unarecluta@una.cr.
Los puestos disponibles se ubican en el Campus Omar Dengo, Campus Benjamín Núñez, Sede Interuniversitaria de Alajuela y la Sede Regional Chorotega (Campus Liberia y Campus Nicoya).
Plazas en concurso de la UNA
- Psicólogo(a) en Salud Laboral
- Título universitario en Psicología.
- Incorporación activa al colegio profesional.
- Experiencia de dos años en evaluación de riesgo psicosocial y protocolos de salud mental.
- Salario global (jornada completa): ¢1.301.805.
- Entrenador(a) de Atletismo
- Título de bachiller universitario.
- Nivel tres de IAFF y tres años como entrenador activo.
- Experiencia en planificación y dirección de equipos y eventos deportivos.
- Salario global (jornada completa): ¢984.350.
- Entrenador(a) de Ajedrez
- Título de bachiller universitario.
- Experiencia de dos años en actividades deportivas relacionadas al ajedrez.
- Salario global (jornada completa): ¢984.350.
- Ingeniero(a) Civil - Analista en Planeamiento Espacial
- Licenciatura en Ingeniería Civil.
- Incorporación activa al colegio profesional.
- Experiencia de tres años en diseño estructural y supervisión de obras civiles.
- Salario global (jornada completa):¢1.301.805.
- Operario(a) de Zonas Verdes
- Primaria completa.
- Experiencia de seis meses en jardinería, limpieza y uso de herramientas como motoguadaña y cortacésped.
- Salario global (jornada completa): ¢466.945.
- Operario(a) Agropecuario(a)
- Primaria completa.
- Licencia B1 y curso de manipulación de alimentos.
- Experiencia de seis meses en mantenimiento de cultivos y cuido de ganado.
- Salario global (jornada completa):¢480.950.
- Electromecánico(a)
- Tercer año de secundaria aprobado.
- Curso en electricidad o electrónica.
- Experiencia de un año en mantenimiento electromecánico.
- Salario global (jornada completa):¢616.175.
- Promotor(a) de Ventas
- Bachillerato en educación media.
- Técnico medio o certificación de 32 créditos.
- Licencia B1 vigente.
- Experiencia de un año en ventas, inventario y atención al cliente.
- Salario global (jornada completa):¢646.985.
Proceso de participación en la UNA
Las personas interesadas deben descargar el formulario “Oferta de Servicios Concursos Externos” desde el sitio www.documentos.una.ac.cr/handle/unadocs/5681, completarlo en formato Excel y enviarlo por correo electrónico a unarecluta@una.cr. Es indispensable colocar en el asunto el número de concurso y el nombre del cargo al que se postula.
No se deben enviar títulos, currículos u otros documentos adicionales, ya que no serán valorados. La información considerada será la contenida exclusivamente en el formulario.
Fecha límite: Viernes 7 de noviembre de 2025 (hora máxima para recepción ofertas de servicio 5 p.m.)