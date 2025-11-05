UNA tiene plazas con salarios de hasta ¢1,3 millones: así puede aplicar

La Universidad Nacional (UNA) lanzó nueve concursos externos para conformar registros de elegibles que permitan llenar vacantes administrativas actuales o futuras.

Las personas interesadas deben enviar el formulario oficial denominado Oferta de Servicios Concursos Externos al correo unarecluta@una.cr.

Los puestos disponibles se ubican en el Campus Omar Dengo, Campus Benjamín Núñez, Sede Interuniversitaria de Alajuela y la Sede Regional Chorotega (Campus Liberia y Campus Nicoya).

Plazas en concurso de la UNA

Psicólogo(a) en Salud Laboral Título universitario en Psicología. Incorporación activa al colegio profesional. Experiencia de dos años en evaluación de riesgo psicosocial y protocolos de salud mental. Salario global (jornada completa): ¢1.301.805. Entrenador(a) de Atletismo Título de bachiller universitario. Nivel tres de IAFF y tres años como entrenador activo. Experiencia en planificación y dirección de equipos y eventos deportivos. Salario global (jornada completa): ¢984.350. Entrenador(a) de Ajedrez Título de bachiller universitario. Experiencia de dos años en actividades deportivas relacionadas al ajedrez. Salario global (jornada completa): ¢984.350. Ingeniero(a) Civil - Analista en Planeamiento Espacial Licenciatura en Ingeniería Civil. Incorporación activa al colegio profesional. Experiencia de tres años en diseño estructural y supervisión de obras civiles. Salario global (jornada completa):¢1.301.805. Operario(a) de Zonas Verdes Primaria completa. Experiencia de seis meses en jardinería, limpieza y uso de herramientas como motoguadaña y cortacésped. Salario global (jornada completa): ¢466.945. Operario(a) Agropecuario(a) Primaria completa. Licencia B1 y curso de manipulación de alimentos. Experiencia de seis meses en mantenimiento de cultivos y cuido de ganado. Salario global (jornada completa):¢480.950. Electromecánico(a) Tercer año de secundaria aprobado. Curso en electricidad o electrónica. Experiencia de un año en mantenimiento electromecánico. Salario global (jornada completa):¢616.175. Promotor(a) de Ventas Bachillerato en educación media. Técnico medio o certificación de 32 créditos. Licencia B1 vigente. Experiencia de un año en ventas, inventario y atención al cliente. Salario global (jornada completa):¢646.985.

La UNA convoca a profesionales y técnicos para llenar puestos administrativos en distintas sedes universitarias del país. (Cortesía UNA/Cortesía UNA)

Proceso de participación en la UNA

Las personas interesadas deben descargar el formulario “Oferta de Servicios Concursos Externos” desde el sitio www.documentos.una.ac.cr/handle/unadocs/5681, completarlo en formato Excel y enviarlo por correo electrónico a unarecluta@una.cr. Es indispensable colocar en el asunto el número de concurso y el nombre del cargo al que se postula.

No se deben enviar títulos, currículos u otros documentos adicionales, ya que no serán valorados. La información considerada será la contenida exclusivamente en el formulario.

Fecha límite: Viernes 7 de noviembre de 2025 (hora máxima para recepción ofertas de servicio 5 p.m.)