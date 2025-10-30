BCR abre vacantes con sueldos de hasta ¢3,5 millones: así puede aplicar

Hay cuatro puestos disponibles con remuneraciones que van desde ¢1 millón hasta ¢3,5 millones o más.

El Banco de Costa Rica (BCR) y su empresa subsidiaria BCR Leasing iniciaron un proceso de reclutamiento para ocupar cuatro plazas profesionales.

Los puestos están dirigidos a personas con formación universitaria, experiencia comprobada y competencias específicas en tecnología, administración de operaciones y gerencia general.

1. Ingeniero Senior TI - rol estratega de pruebas

El BCR busca un profesional que desarrolle soluciones tecnológicas, gestione mantenimientos y resuelva incidentes en sistemas críticos y complejos.

Salario: entre ¢1 millón y ¢1,5 millones

entre ¢1 millón y ¢1,5 millones Formación: Licenciatura en Ciencias de la Informática o Bachillerato con maestría o certificaciones en aseguramiento de la calidad del desarrollo

Licenciatura en Ciencias de la Informática o Bachillerato con maestría o certificaciones en aseguramiento de la calidad del desarrollo Experiencia: al menos 2 años en puestos profesionales o más de 3 años en roles técnicos

al menos 2 años en puestos profesionales o más de 3 años en roles técnicos Competencias clave: administración de sistemas informáticos y desarrollo de software

2. Ingeniero Senior TI - rol arquitecto de solución

Este perfil debe modelar y desarrollar arquitecturas tecnológicas complejas, incluyendo soluciones móviles, integración con la nube y sistemas propietarios del banco.

Salario bruto mensual: ¢1.275.299 más pago adicional por disponibilidad

¢1.275.299 más pago adicional por disponibilidad Requisitos académicos: similares a los del puesto anterior, con énfasis en arquitectura de soluciones

similares a los del puesto anterior, con énfasis en arquitectura de soluciones Experiencia: igual o superior a 2 años en niveles profesionales o más de 3 en técnicos

igual o superior a 2 años en niveles profesionales o más de 3 en técnicos Conocimientos técnicos: incluyen bases de datos, interfaces ajax, javascript, REST, JSON, patrones de diseño y lenguajes de programación

3. Encargado de Operaciones y Administración - BCR Leasing

Este cargo tiene como objetivo supervisar procesos relacionados con seguros, formalización de créditos, administración operativa y gestión de activos, incluyendo la coordinación de tareas con enfoque en eficiencia y cumplimiento contractual.

Salario: entre ¢1 millón y ¢1,5 millones

entre ¢1 millón y ¢1,5 millones Formación: Licenciatura universitaria o Bachillerato más maestría en Criminología, Derecho o Ciencias Económicas

Licenciatura universitaria o Bachillerato más maestría en Criminología, Derecho o Ciencias Económicas Experiencia: mínimo 2 años en funciones relacionadas con operaciones de leasing, seguros y prevención de legitimación de capitales

Los candidatos deben demostrar dominio de leyes nacionales clave, como la Ley de Garantías Mobiliarias, Ley General de Contratación Pública y NIIF aplicables a leasing.

4. Gerente General - BCR Leasing

El cargo más alto del concurso público busca dirigir estratégicamente todas las operaciones comerciales, financieras, administrativas y tecnológicas de la subsidiaria del BCR.

Salario: ¢3,5 millones o más

¢3,5 millones o más Perfil requerido: licenciatura o bachillerato con maestría en Ciencias Económicas o Ingeniería relacionada

licenciatura o bachillerato con maestría en Ciencias Económicas o Ingeniería relacionada Experiencia: mínimo 3 años en alta gerencia con enfoque en proyectos de leasing o crédito. Se prefiere experiencia de al menos 5 años

El plazo para presentar candidaturas se extiende del lunes 27 de octubre al viernes 31 de octubre de 2025.

Así puede participar: Las personas interesadas deben consultar los requisitos completos y enviar su postulación en los canales oficiales del BCR antes del cierre del concurso.

¿Cómo postularse?

Las personas interesadas en aplicar a cualquiera de las posiciones pueden consultar los detalles completos mediante la plataforma digital empleo.com.

Nota: La información corresponde a los puestos disponibles al 30 de octubre. La oferta y disponibilidad pueden variar con el tiempo.