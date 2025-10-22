Estas vacantes en el BCR ofrecen hasta ¢2 millones al mes: revise los requisitos y aplique

El BCR busca personal en áreas tecnológicas, económicas y administrativas con salarios de hasta ¢2 millones. Foto John Durán

El Banco de Costa Rica (BCR) anunciaron la apertura de vacantes profesionales y técnicas, con salarios que oscilan entre ¢750.000 y ¢2 millones mensuales.

Las posiciones disponibles están dirigidas a personas con formación en informática, computación, ingeniería, administración, economía y afines.

Entre las vacantes más destacadas está la de Ejecutivo Comercial pyme BCR Leasing, con un salario bruto mensual entre ¢1,5 y ¢2 millones.

Este puesto requiere una licenciatura en ciencias económicas y experiencia de al menos dos años en cargos profesionales. Además, se exige conocimiento profundo en análisis financiero, mercado de leasing y técnicas de ventas y negociación.

Para el área tecnológica, el banco ofrece varias oportunidades. Una de ellas es el rol de Administrador en Infraestructura Tecnológica Senior (Middleware), con un salario entre ¢1 y ¢1,5 millones.

Se requiere una licenciatura en informática o computación, o bachillerato con certificaciones como Red Hat, IBM/HCL o Oracle WebLogic. También se solicita conocimiento en canales digitales, automatización de procesos de negocio y plataformas de medios electrónicos de pago.

Otra plaza disponible es la de Ingeniero Senior TI (Rol Líder Técnico), con igual rango salarial. Los requisitos incluyen una licenciatura en informática y experiencia en sistemas críticos de alta complejidad. Se valoran certificaciones en desarrollo ágil, integraciones o desarrollo de aplicaciones móviles.

La subsidiaria Banprocesa SRL busca llenar dos vacantes de Técnico en Desarrollo de Software, con un salario mensual de ¢1.465.000. Se requiere bachillerato universitario en informática, más de dos años de experiencia y conocimiento en programación, pruebas unitarias y desarrollo de interfaces de usuario.

Banprocesa también ofrece dos puestos para Técnico en Aseguramiento de la Calidad, con salario de ¢1.300.000. Se exige experiencia en pruebas de software y dominio en herramientas como .Net, Java o desarrollo móvil.

Además, BCR Leasing busca personal para el cargo de Técnico de Formalización, con salario entre ¢750.000 y ¢1 millón. Este perfil debe contar con al menos 60 créditos universitarios en ciencias económicas y experiencia en gestión de contratos, normativa tributaria y contabilidad general.

Otro puesto ofertado es el de Técnico de Sistemas TI, con igual salario. Los candidatos deben tener al menos un año de experiencia y conocimiento en TFS, metodologías ágiles y pruebas de soluciones tecnológicas.

Finalmente, el BCR busca un Gestor de Riesgos, con salario entre ¢1 y ¢1,5 millones. Este rol requiere formación en economía, matemáticas, derecho o ingeniería y experiencia en modelos de evaluación de riesgos, análisis financiero y normativas del Ministerio de Hacienda.

¿Cómo postularse?

Las personas interesadas en aplicar a cualquiera de las posiciones pueden consultar los detalles completos mediante la plataforma digital empleo.com.

Nota: La información corresponde a los puestos disponibles al 22 de octubre. La oferta y disponibilidad pueden variar con el tiempo.