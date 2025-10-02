Economía

Una reconocida empresa internacional abrió vacantes en Heredia con modalidad híbrida

ManpowerGroup busca expertos en análisis financiero y cumplimiento normativo para ocupar 10 plazas en modalidad híbrida en Belén

Por Damián Arroyo C.
Trabajadores en un centro de servicios compartidos, frente a computadoras en un ambiente de oficina moderna con ventanales. Imagen ilustrativa sobre tendencias de empleo en Costa Rica en sectores como transporte, tecnología y finanzas.
ManpowerGroup abre vacantes en Belén para perfiles con experiencia en arquitectura financiera y análisis de riesgos. (Jorge Castillo./Jorge Castillo.)







Damián Arroyo C.

Editor de Inteligencia Artificial y periodista en La Nación desde 2007. Ha sido Jefe de producción audiovisual y fotografía, editor web y community manager. Se especializa en IA aplicada al periodismo. Licenciado en periodismo con énfasis en producción de medios, con estudios en producción audiovisual y gerencia de proyectos.

