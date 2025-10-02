Una reconocida empresa internacional abrió vacantes en Heredia con modalidad híbrida

ManpowerGroup abre vacantes en Belén para perfiles con experiencia en arquitectura financiera y análisis de riesgos.

ManpowerGroup, firma internacional especializada en soluciones de talento humano, abrió 10 vacantes en el sector financiero en su sede ubicada en Belén, Heredia. Las posiciones se encuentran dirigidas a profesionales con amplia trayectoria en análisis financiero, arquitectura de procesos y cumplimiento normativo.

La empresa detalló que cinco de los puestos corresponden al cargo de Fin Solutions Sr. Analyst, mientras que las cinco plazas restantes son para Fin Solutions Lead Analyst.

Ambas posiciones se ofrecen en modalidad híbrida y permiten colaborar con equipos globales y multidisciplinarios.

Entre los requisitos para Fin Solutions Sr. Analyst, ManpowerGroup solicita entre 5 y 8 años de experiencia en servicios financieros. La persona deberá demostrar habilidades en diseño, implementación y gobernanza de soluciones financieras, así como participación en mejora de procesos, análisis de riesgos y entrenamiento de nuevos talentos.

Para el puesto de Fin Solutions Lead Analyst, se exige una experiencia profesional de entre 6 y 10 años, preferiblemente con certificación CPA.

Esta posición requiere liderazgo técnico en decisiones estratégicas de negocio y en áreas como arquitectura financiera, políticas internas y asesoría especializada.

Las personas seleccionadas trabajarán en un entorno global y dinámico, impulsando iniciativas que inciden en la eficiencia operativa y estratégica de la organización.

Los interesados pueden postularse por medio de los siguientes enlaces: