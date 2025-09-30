Economía

Habla inglés y busca trabajo: call center en Heredia abrió 100 vacantes

Una empresa internacional abrió 100 plazas en Costa Rica para personas bilingües: conozca los requisitos y cómo aplicar

Por Silvia Ureña Corrales
Hay 100 vacantes en call center para personas que dominen inglés. El trabajo es presencial, de lunes a viernes, en Belén, Heredia.







Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

