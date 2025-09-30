Habla inglés y busca trabajo: call center en Heredia abrió 100 vacantes

Hay 100 vacantes en call center para personas que dominen inglés. El trabajo es presencial, de lunes a viernes, en Belén, Heredia.

Si usted habla inglés con fluidez y está en busca de trabajo, ManpowerGroup anunció 100 vacantes presenciales en un call center ubicado en Belén, Heredia.

Las plazas son temporales, pero ofrecen la posibilidad de extender o absorber el contrato una vez finalizado el periodo inicial.

La empresa, especializada en soluciones de talento humano, indicó que las jornadas serán diurnas, de lunes a viernes, y se enfocan en soporte al cliente de empresas internacionales. Las funciones incluyen la atención de consultas relacionadas con tarifas, productos y servicios.

Entre los requisitos se solicita:

Dominio avanzado del inglés

Bachillerato en educación media

Experiencia en servicio al cliente, preferiblemente en atención continua de llamadas en inglés

Los interesados pueden enviar su currículum actualizado al WhatsApp 6421-7389.

Según ManpowerGroup, esta apertura representa una oportunidad para que personas bilingües se integren al mercado laboral formal y puedan desarrollarse profesionalmente en un entorno internacional.

Sobre ManpowerGroup

En la región de México, Caribe y Centroamérica, la empresa atiende a más de 2.000 clientes mensuales y mantiene una fuerza laboral de más de 250.000 empleados.

La firma también cuenta con presencia en más de 100 unidades de negocio distribuidas en países como Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Puerto Rico y República Dominicana.