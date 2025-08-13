Una marca de Costa Rica está entre las 5 preferidas por los consumidores en Centroamérica

Una marca costarricense logró posicionarse entre las principales cinco de interés de los consumidores de América Central.

Dos Pinos se ubicó en los primeros lugares en elección de compra en Centroamérica y Panamá, reveló el informe de las tendencias durante 2024, elaborado por World Panel by Numerator, antes Kantar, empresa especializada en estudios de mercado.

El estudio Brand Footprint 2025, presentado este martes, ubicó a la marca Dos Pinos en el quinto puesto de preferencia entre las 20 principales marcas de la región, de un total de 250 analizadas durante el año pasado.

El primer lugar lo ocupó Coca-Cola, seguida por Maggi, Colgate, Naturas, Dos Pinos, Pepsi, La Doña, Diana, Malher y Suli.

Olga Tercero, gerente país para Centroamérica y el Caribe de World Panel by Numerator, destacó que en el caso de Dos Pinos, el lugar que ocupa se origina por su expansión a la región.

“Es una compañía que tiene su origen en Costa Rica, pero se ha expandido en categoría como leches, que es muy importante”, señaló la vocera.

En ocasión anterior, la cooperativa Dos Pinos, indicó a La Nación, que contaba con plantas en Nicaragua, Panamá y República Dominicana.

Dos Pinos, fundada en Alajuela en 1947, agrupa actualmente a 1.300 productores asociados. Comercializa entre el 25% y 30% de su producción en 11 mercados de Centroamérica, el Caribe y Estados Unidos.

El estudio de World Panel by Numerator reveló las marcas que ganaron más penetración (más hogares los consumen) en Centroamérica.

Aquí la lista la encabeza Pantene, seguida de Klinpiax, Magia Blanca, Terso, Heinz, Bex, Sula, Swift, Espumil y Lipton.

La medición se basa en el índice denominado Consumers Reach Points (CRP) que combina la población de hogares (cantidad en un mercado), la penetración de la marca en los hogares (porcentaje de hogares que compran la marca) y la elección del consumidor (cantidad de veces que la marca es escogida).

El 74% de las 250 marcas son locales y 66% son calificadas como pequeñas y medianas, que están compitiendo por la preferencia de los consumidores.

Dos Pinos fue la única empresa costarricense que ubicó entre las cinco marcas preferidas por los consumidores centroamericanos. (Alonso Tenorio/La Nación)

Las más elegidas por sector

El informe también reveló las marcas más preferidas por sector. Dos marcas ticas se ubican en el Top 5. Dos Pinos se ubicó en el primer puesto en lácteos a nivel de Centroamérica. En segundo lugar, se ubicó Sula, seguida de Salud, Coronado, del portafolio de Dos Pinos, y Australian.

Tercero explicó que hay varios factores que impulsan el crecimiento en la preferencia de las marcas: más presencia de la marca en lugares, más categorías en su portafolio, innovación y más momentos de consumo en los hogares.

En el sector de alimentos, las cinco marcas preferidas son Maggi, Naturas, La Doña, Diana y Malher.

Coca Cola lidera el sector de bebidas, seguida de Pepsi, Big Cola, Tang y Salvavidas.

En el sector de cuidado personal se ubicaron en orden de preferencia: Colgate, Pantene, Saba, Protex y Palmolive.

En tanto, las marcas preferidas para el cuidado del hogar son Ultra Klin, Magia Blanca, Suavitel, Nube Blanca y Scott.

Categorías que ganaron y perdieron

De acuerdo a los resultados del estudio, las categorías que más ganaron compradores durante 2024 en Centroamérica y Panamá, fueron atún y sardinas, bebidas hidratantes, cremas de rostro, saborizantes para leche, cloros, fragancias, té listo para tomar, café tostado o molido, modeladores de cabello y cervezas.

Por otro lado, las categorías que perdieron penetración en la región fueron aceite comestible, leche saborizada, pastelitos, café instantáneo, margarina, helados, hierbas y especias, cereales, limpiadores y arroz.

Preferencia por marcas locales

En la región, cada hogar realiza 394 decisiones de marca al año. El gasto anual se estimó en $988 por hogar comprador.

Además, el 63,7% de las elecciones del consumidor son marcas locales. Tercero indicó que la marca local es definida como la que es fabricada en alguno de los países de la región y tiene presencia en uno, algunos y los seis países del istmo.

El 42,7% de estas elecciones corresponde a marcas medianas y pequeñas, que son definidas como aquellas que tienen menor porcentaje de penetración en los hogares (cantidad de hogares que la compran).

El estudio arrojó que durante el cuarto trimestre de 2024, los consumidores del istmo visitan menos los lugares de compra a través del tiempo por el crecimiento de la omnicanalidad (van a varios sitios a comprar).

La reducción estimada fue del 8% con respecto al mismo periodo de 2023, tomando como referencia la cantidad de vistas, que pasó de 74,5 a 68,8. “Están expuestos a diferentes portafolios de marcas y en consecuencia algunas se ven afectadas”, apuntó Tercero.

Los consumidores, mencionó Tercero, están comprando más en menos visitas a los puntos de venta.