¿Cuáles son las marcas favoritas de los costarricenses? Esto reveló un estudio

Las preferencias de los consumidores ticos han sido analizadas. Descubra los resultados aquí.

Por Gustavo Ortega Campos

World Panel by Numerator, especializada en análisis y datos de mercadeo (antes Kantar), presentó el ranking de las marcas de consumo masivo en Costa Rica durante 2024.








Dos PinosKantarMarcas preferidasCosta Rica
