¿Cuáles son las marcas favoritas de los costarricenses? Esto reveló un estudio

World Panel by Numerator, especializada en análisis y datos de mercadeo (antes Kantar), presentó el ranking de las marcas de consumo masivo en Costa Rica durante 2024.

El estudio, que forma parte del informe Brand Footprint 2025, analizó el desempeño de 250 marcas en Centroamérica.

El top 10 de Costa Rica está encabezado por Dos Pinos, que mantiene su posición como la marca más elegida, con respecto a la medición de 2023.

Olga Tercero, gerente país para Centroamérica y el Caribe de World Panel by Numerator, explicó que la medición se basa en el índice denominado Consumers Reach Points (CRP).

Este indicador combina la población de hogares (cantidad en un mercado), la penetración de la marca en los hogares (porcentaje de hogares que compran la marca) y la elección del consumidor (cantidad de veces que la marca es escogida).

El resultado establece qué tanto las marcas son escogidas por los consumidores.

Dos Pinos lidera el ranking de marcas de consumo masivo en Costa Rica 2024, según el informe Brand Footprint de World Panel by Numerator, seguida por marcas como Maggi, Coronado y Coca-Cola.

Dos Pinos resultó con un CRP de 53,6. Le sigue Maggi (32 CRP); Coronado (20,4); Coca Cola (18,3); Pozuelo (16,1); Colgate (16,2); Numar (14,7); Roma (12); Lizano (11,9) e Indiana (11).

La cooperativa Dos Pinos, con sede en Costa Rica, comercializa entre el 25% y 30% de su producción en 11 mercados de Centroamérica, el Caribe y Estados Unidos, según informó la propia empresa en ocasión anterior.

Tercero indicó que el estudio se realizó en 56 mercados de los cinco continentes, cubriendo el 73% de la población mundial y evaluando más de 33.000 marcas.