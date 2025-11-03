Economía

Una aerolínea suspenderá sus vuelos directos a Costa Rica este mes de noviembre

Gol Linhas Aéreas dejará de operar su ruta entre San José y São Paulo tras un año de funcionamiento

Por Mónica Cerdas Gómez y Damián Arroyo C.
Gol suspenderá este mes los vuelos directos entre Costa Rica y Brasil, luego de operar la ruta desde noviembre del 2024.
Gol suspenderá este mes los vuelos directos entre Costa Rica y Brasil, luego de operar la ruta desde noviembre del 2024.







