Una aerolínea suspenderá sus vuelos directos a Costa Rica este mes de noviembre

Gol suspenderá este mes los vuelos directos entre Costa Rica y Brasil, luego de operar la ruta desde noviembre del 2024.

La aerolínea brasileña Gol Linhas Aéreas suspenderá los vuelos directos entre São Paulo y Costa Rica a partir de este mes de noviembre, según comunicó la empresa el pasado 26 de setiembre.

La última conexión directa desde São Paulo hacia el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría ocurrirá el sábado 29 de noviembre. Actualmente, esta ruta opera los martes, jueves y sábados.

La decisión de cancelar la ruta obedeció, según indicó la aerolínea al ICT, a una valoración interna centrada en la rentabilidad de la operación. La línea aérea aseguró que esta evaluación fue “estricta”.

Aunque se suspenderá el servicio, la empresa comunicó su disposición para valorar una posible reactivación futura de la ruta hacia Costa Rica.

El ICT señaló que Brasil continúa conectado con el país mediante otras aerolíneas latinoamericanas.

Durante los primeros ocho meses del 2025, Costa Rica contabilizó 16.477 llegadas de turistas brasileños, lo cual representó un incremento del 26,5%. Según el ICT, este aumento coincidió con el inicio de operaciones de Gol en noviembre del 2024.