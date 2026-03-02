UNA abre plazas con salarios de hasta ¢1,3 millones: así puede aplicar

La UNA habilitó nueve concursos externos en distintas áreas y sedes con jornadas de hasta 40 horas semanales.

La Universidad Nacional (UNA) abrió nueve concursos externos para conformar registros de elegibles en distintos puestos administrativos y profesionales, según convocatorias publicadas el lunes 2 de marzo de 2026.

Las plazas están disponibles en el Campus Omar Dengo, Campus Benjamín Núñez y Campus Alajuela, así como en la Sede Regional Chorotega, en Liberia y Nicoya, según cada concurso.

Las personas interesadas podrán postularse hasta el viernes 6 de marzo de 2026 a las 5 p. m., hora máxima establecida para la recepción de ofertas de servicio. Después de ese plazo, la Universidad Nacional indicó que no recibirá correos electrónicos con postulaciones.

Los concursos corresponden a los siguientes puestos: oficial de seguridad, secretario/a, técnico/a audiovisual, ingeniero/a en seguridad laboral, técnico/a de laboratorio en microbiología, electromecánico/a, chofer, relacionista público y profesional en música/marimba.

Puestos operativos y técnicos abiertos

El concurso UNA-ADTH-CEXT-15-2026 corresponde a oficial de seguridad, con requisito de bachillerato en educación media, licencia A-2 vigente y experiencia mínima de seis meses en vigilancia. El salario es de ¢676.511.

Para la Sede Regional Chorotega se abrió el concurso UNA-ADTH-CEXT-09-2026 para chofer, que exige licencia C-2 y B-3 vigentes y al menos seis meses de experiencia en transporte terrestre. El salario es de ¢704.072.

En el área técnica, el concurso UNA-ADTH-CEXT-13-2026 busca técnico/a audiovisual con experiencia en manejo de equipos de sonido, iluminación, videoconferencia y transmisión digital. El salario es de ¢652.646.

También se habilitó el concurso UNA-ADTH-CEXT-11-2026 para técnico/a de laboratorio en microbiología, que requiere diplomado universitario o certificación equivalente y experiencia en análisis clínicos y manejo de equipo especializado. El salario es de ¢719.541.

El concurso UNA-ADTH-CEXT-14-2026 corresponde a secretario/a, con requisito de bachillerato en educación media, formación técnica en secretariado y un año de experiencia en gestión documental y apoyo administrativo. El salario es de ¢640.213.

Para el área de comunicación, la UNA abrió el concurso UNA-ADTH-CEXT-08-2026 para relacionista público, que exige licenciatura universitaria, incorporación al colegio profesional y experiencia en proyectos de comunicación multimedia. El salario es de ¢1.309.941.

En el ámbito cultural, el concurso UNA-ADTH-CEXT-07-2026 busca un profesional en música/marimba, con experiencia en dirección de agrupaciones y enseñanza musical. El salario es de ¢990.502.

Asimismo, el concurso UNA-ADTH-CEXT-12-2026 corresponde a ingeniero/a en seguridad laboral, con bachillerato universitario, incorporación al colegio profesional y experiencia en gestión de riesgos y normativa en seguridad y salud ocupacional.

Finalmente, el concurso UNA-ADTH-CEXT-10-2026 busca electromecánico/a con licenciatura universitaria, incorporación activa al colegio profesional y tres años de experiencia en diseño e inspección de obras electromecánicas. El salario es de ¢1.309.941.

Jornadas y proceso de postulación

Las personas interesadas deben descargar el formulario oficial en el sitio web indicado por la universidad y enviarlo al correo unarecluta@una.cr.

La institución indicó que solo se valorará la información consignada en el formulario oficial.