Economía

UNA abre concursos de empleo con salarios de hasta ¢1,1 millones: así puede aplicar

Conozca los requisitos, los salarios y los pasos para participar en los concursos

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Por Silvia Ureña Corrales
UNA UNIVERSIDAD NACIONAL FACHADA CAMPUS HEREDIA
La UNA busca conformar registros de elegibles para cubrir vacantes actuales y futuras en distintas áreas y sedes universitarias. (Cortesía UNA/Cortesía UNA)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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