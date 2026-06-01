UNA abre concursos de empleo con salarios de hasta ¢1,1 millones: así puede aplicar

La UNA busca conformar registros de elegibles para cubrir vacantes actuales y futuras en distintas áreas y sedes universitarias.

La Universidad Nacional (UNA) abrió ocho concursos externos para conformar registros de elegibles que permitan cubrir vacantes actuales y futuras en distintas sedes del país.

Las convocatorias incluyen puestos para profesionales, técnicos y personal operativo en áreas vinculadas con la orientación estudiantil, la inclusión educativa, la transferencia del conocimiento, el mantenimiento de infraestructura y los servicios de apoyo institucional.

Las oportunidades laborales se encuentran en los campus Omar Dengo, Benjamín Núñez y Alajuela, así como en la Sede Regional Chorotega, ubicada en Liberia y Nicoya. Los nombramientos podrán realizarse en jornadas de 10, 20, 30 o 40 horas semanales, según las necesidades de la institución.

Entre los cargos de perfil profesional destaca el puesto de orientador, dirigido a personas con licenciatura universitaria e incorporación activa al colegio profesional respectivo. La universidad busca candidatos con experiencia en orientación individual y grupal, atención de situaciones socioemocionales, asesoría vocacional, promoción de la salud y acompañamiento académico de población joven adulta. El salario global es de ¢1.139.080.

La convocatoria para psicopedagogo está orientada a profesionales con experiencia en evaluación e intervención psicopedagógica, atención de estudiantes con discapacidad, inclusión educativa, elaboración de informes técnicos y capacitación de personal docente y administrativo en temas relacionados con accesibilidad y neurodiversidad. El salario global es de ¢1.139.080.

Otro de los concursos corresponde al cargo de administrador en transferencia del conocimiento y vinculación externa, para el cual se solicita formación universitaria y experiencia en gestión de proyectos, innovación, transferencia tecnológica, educación continua, emprendimiento y fortalecimiento de relaciones entre la universidad y sectores públicos o privados. Además de formar parte del colegio. El salario global es de ¢990.502.

En el área técnica, la UNA abrió una convocatoria para técnico en aire acondicionado. Los aspirantes deben contar con formación especializada en refrigeración y aire acondicionado, además de experiencia en mantenimiento preventivo y correctivo de equipos, instalación de sistemas, diagnóstico de averías y lectura de diagramas electromecánicos. El salario global es de ¢652.646.

La institución también busca un intérprete de Lengua de Señas Costarricense (Lesco). Para este puesto se requiere bachillerato en educación media, certificación avanzada en lesco y experiencia en labores de interpretación entre español y lengua de señas, con énfasis en procesos de comunicación dentro de entornos educativos, salario global de ¢685.274.

Otra de las oportunidades disponibles corresponde al puesto de asistente académico de Ciencias Físicas, orientado a personas con diplomado universitario o estudios equivalentes. La universidad solicita conocimientos en inglés intermedio, estadística, ofimática y comunicación para apoyar actividades académicas y de acompañamiento estudiantil, el salario global es de ¢719.541.

En las áreas operativas, la UNA abrió un concurso para operario agropecuario, cargo que requiere primaria completa, licencia de conducir B1, curso de manipulación de alimentos y experiencia en manejo de cultivos, mantenimiento de áreas verdes, uso de maquinaria agrícola y atención de ganado, el salario global es de ¢545.407.

La Sede Regional Chorotega también busca personal para desempeñarse como conserje. Entre los requisitos figuran tercer año de secundaria aprobado y experiencia en labores de limpieza, aseo e higiene de instalaciones. La universidad indicó que incluso reconocerá experiencia obtenida en labores domésticas, siempre que pueda demostrarse mediante la documentación correspondiente, el salario global es de ¢502.357.

Las personas interesadas deben completar el formulario de Oferta de Servicio para Concursos Externos de la UNA. La institución recordó que únicamente valorará la información incluida en ese documento y que todas las notificaciones del proceso se enviarán por correo electrónico.

Las personas interesadas deben descargar el formulario oficial en el sitio web, la fecha límite es el viernes 5 de junio.