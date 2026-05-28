BCR abre plazas con salarios de hasta ¢1,5 millones: así puede aplicar

BCR mantiene abiertos concursos para contratar personal en áreas tecnológicas, financieras y operativas con salarios de hasta ¢1,5 millones.

El Banco de Costa Rica (BCR) y sus subsidiarias mantienen abiertas varias oportunidades laborales para profesionales y técnicos en áreas como desarrollo de software, ciberseguridad, análisis de datos, contabilidad y transporte de valores. Los puestos ofrecen salarios que oscilan entre ¢450.000 y ¢1,5 millones mensuales, según la posición.

Las vacantes están disponibles tanto en el BCR como en sus empresas subsidiarias Banprocesa S.R.L. y BCR SAFI. La mayoría de los puestos requieren formación universitaria, experiencia previa y conocimientos técnicos específicos relacionados con cada especialidad.

Una de las posiciones disponibles es la de Ingeniero en Infraestructura de Seguridad TI Senior, dirigida a profesionales en informática, ciberseguridad, computación, ingeniería eléctrica, electrónica o telemática. El puesto contempla un salario entre ¢1 millón y ¢1,5 millones y requiere al menos dos años de experiencia profesional o más de tres años en funciones técnicas.

La entidad también busca un Técnico en Aseguramiento de la Calidad de Software para Banprocesa S.R.L. La persona seleccionada tendrá la responsabilidad de diseñar y ejecutar procesos de pruebas para aplicaciones tecnológicas con el objetivo de reducir riesgos y minimizar fallas en producción. El salario bruto reportado para esta plaza es de ¢1.300.000.

Otra de las oportunidades corresponde al puesto de Técnico de Desarrollo de Software Java, que exige más de dos años de experiencia en programación y conocimientos en metodologías ágiles, bases de datos, microservicios, APIs REST y herramientas de desarrollo. La remuneración también se ubica entre ¢1 millón y ¢1,5 millones.

Banprocesa mantiene además abierta una vacante para Técnico de Desarrollo de Software especializado en Analítica de Datos. El perfil solicitado incluye experiencia en integración y procesamiento de datos, programación en Oracle, SQL Server o Databricks, así como manejo de herramientas de calidad e integración de datos.

Entre los beneficios ofrecidos para esta posición destacan el teletrabajo, programas de capacitación profesional, médico de empresa, afiliación voluntaria a asociación solidarista y un esquema de vacaciones diferenciadas que inicia con 15 días por año laborado.

Por su parte, BCR SAFI abrió un concurso para contratar un contador, encargado del registro y cierre contable de los fondos administrados por la subsidiaria. La empresa requiere experiencia en fondos de inversión, elaboración de estados financieros, conciliaciones bancarias y aplicación de normas internacionales de información financiera.

Las oportunidades laborales también incluyen una plaza para Oficial de Transporte de Valores con disponibilidad para laborar en San José. El puesto ofrece un salario entre ¢450.000 y ¢550.000 y requiere experiencia en seguridad, licencia B1, certificaciones para portación de armas y manejo de protocolos de protección y transporte de valores.

Otra de las plazas disponibles corresponde a Asistente de Corredor de Bolsa, una posición orientada a profesionales del área financiera y bursátil. El puesto contempla funciones de apoyo en la gestión de inversiones y atención de clientes dentro de la operación de mercado de valores de la subsidiaria correspondiente, el salario supera los ¢900 mil.

Asimismo, el conglomerado financiero mantiene abierta una vacante para Ingeniero en Infraestructura de Seguridad TI Senior, enfocada en el fortalecimiento de los sistemas de ciberseguridad y telecomunicaciones. La posición requiere experiencia en administración de infraestructura tecnológica, seguridad informática y certificaciones especializadas en plataformas de protección digital. La remuneración también se ubica entre ¢1 millón y ¢1,5 millones.

Los interesados deben cumplir con los requisitos académicos y de experiencia establecidos para cada puesto, además de contar con las certificaciones profesionales cuando la normativa lo exija.

Las vacantes forman parte de los procesos de contratación que mantienen abiertas distintas unidades del conglomerado financiero estatal para fortalecer sus áreas tecnológicas, operativas y administrativas.

Las personas interesadas en aplicar a cualquiera de las posiciones pueden consultar los detalles completos mediante la plataforma digital empleo.com.

Nota: La información corresponde a los puestos disponibles al 28 de mayo del 2026. La oferta y disponibilidad pueden variar con el tiempo.