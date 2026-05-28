Economía

BCR abre plazas con salarios de hasta ¢1,5 millones: así puede aplicar

Las vacantes ofrecen salarios competitivos, opciones de teletrabajo en algunos puestos y beneficios adicionales. Estos son los perfiles que busca contratar el conglomerado financiero

EscucharEscuchar
Por Silvia Ureña Corrales
BCR mantiene abiertos concursos para contratar personal en áreas tecnológicas, financieras y operativas con salarios de hasta ¢1,5 millones. (Rafael Pacheco Granados)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaSUCempleo públicovacantesplazasBCR
Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.