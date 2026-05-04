UNA abre concurso para profesores con salario de ¢1,2 millones: así puede aplicar

La Universidad Nacional de Costa Rica anunció la apertura de tres concursos para contratar personal académico en tres áreas clave: Administración, Matemática e Inglés. Las plazas corresponden a la Sección Regional Huetar Norte y Caribe y requieren disponibilidad para laborar fuera del Gran Área Metropolitana.

La convocatoria establece que las personas interesadas deben presentar sus atestados el lunes 11 de mayo de 2026, entre 8 a. m. y 5 p. m., mediante un único archivo en formato PDF enviado al correo institucional indicado por la universidad.

En el caso del perfil en Administración, la institución exige bachillerato, licenciatura y maestría en esa área o en ciencias económicas. Además, se solicita experiencia mínima de dos años en docencia universitaria y al menos un año en proyectos académicos desarrollados fuera del GAM.

Para el perfil en Matemática, los requisitos incluyen formación universitaria completa en matemática pura, aplicada o enseñanza de la matemática, así como experiencia docente universitaria de al menos dos años. También se exige participación en iniciativas académicas en regiones fuera del área metropolitana.

En cuanto al perfil en Inglés, se requiere formación en enseñanza del idioma y una maestría en áreas afines como lingüística o literatura inglesa. A esto se suma la obligación de contar con certificación internacional de dominio del idioma en niveles avanzados (C1 o C2).

Todos los perfiles incluyen como requisito el dominio de un segundo idioma, así como producción académica comprobada, con al menos dos publicaciones y dos ponencias en eventos especializados.

El proceso contempla una prueba académica, que puede incluir el desarrollo de una clase, entrevista y ensayo, según el área. Solo las personas que cumplan con los requisitos iniciales avanzarán a esta etapa.

Las condiciones de contratación establecen una jornada de tiempo completo, equivalente a 40 horas semanales, con disponibilidad de horario según las necesidades institucionales. El salario base para nuevas contrataciones asciende a ¢1.200.990 bajo el esquema global vigente.

La universidad indicó que esta convocatoria forma parte de su estrategia para fortalecer la educación superior en regiones y ampliar la cobertura académica fuera del centro del país.

Puede obtener más información en el siguiente link: https://documentos.una.ac.cr/handle/unadocs/18698