BCR abre plazas con salarios de hasta ¢3,5 millones: requisitos y vacantes disponibles

El BCR anunció nuevas vacantes laborales en varias áreas, con salarios competitivos y beneficios para perfiles técnicos y administrativos.

El Banco de Costa Rica (BCR) anunció la apertura de varias vacantes laborales en distintas áreas, con salarios que van desde ¢450.000 hasta más de ¢3,5 millones. Los puestos incluyen perfiles técnicos, administrativos y gerenciales.

Las plazas disponibles abarcan posiciones como ingeniero en infraestructura de seguridad TI senior, técnicos en desarrollo de software, auxiliares de cobro, cajeros bancarios y gerente de área de productos. Cada puesto tiene requisitos específicos en formación académica y experiencia.

Uno de los cargos con mayor remuneración es el de gerente de área de productos, que supera los ¢3,5 millones. Este puesto exige al menos cinco años de experiencia en gestión y desarrollo de servicios financieros, además de formación en ciencias económicas.

En el área tecnológica, el banco ofrece oportunidades como ingeniero en infraestructura de seguridad TI senior, con salarios entre ¢1 millón y ¢1,5 millones. Este perfil requiere experiencia en ciberseguridad y formación universitaria en informática o áreas afines.

También destacan vacantes en desarrollo de software, tanto en analítica de datos como en tecnología .NET. Estos puestos demandan conocimientos en bases de datos, integración de sistemas y herramientas tecnológicas avanzadas.

Para niveles operativos, el BCR busca auxiliares de cobro y cajeros bancarios, con salarios que oscilan entre ¢450.000 y ¢650.000. Estos cargos requieren menor experiencia y formación, enfocados en atención al cliente y procesos administrativos.

Además, la institución ofrece beneficios como asociación solidarista, médico de empresa, vacaciones diferenciadas y opciones de teletrabajo en algunos puestos tecnológicos.

Detalles generales de las vacantes

Las personas interesadas deben cumplir con los requisitos académicos y profesionales establecidos para cada puesto, así como contar con incorporación vigente al colegio profesional cuando la normativa lo exige.

Las personas interesadas en aplicar a cualquiera de las posiciones pueden consultar los detalles completos mediante la plataforma digital empleo.com.

Nota: La información corresponde a los puestos disponibles al 23 de abril del 2026. La oferta y disponibilidad pueden variar con el tiempo.