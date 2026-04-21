Economía

Municipalidad de Alajuela abre concurso con cuatro plazas y salario de más de ¢1,4 millones: así puede postular

Revise requisitos, salarios y fechas para postular a estos puestos en el sector público

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Por Silvia Ureña Corrales
Alajuela lanzó concurso externo con cuatro plazas y salario global que alcanza ¢1.400.000. (Shirley Vasquez)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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