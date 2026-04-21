Municipalidad de Alajuela abre concurso con cuatro plazas y salario de más de ¢1,4 millones: así puede postular

La Municipalidad de Alajuela anunció la apertura del Concurso Externo N.° 01-PRH-2026, con el objetivo de contratar personal para cuatro puestos en distintas áreas. El proceso se dirige a personas interesadas en integrarse a la institución bajo condiciones salariales definidas y requisitos específicos.

El concurso incluye plazas como operativo municipal, profesional municipal y técnico municipal, con salarios globales que oscilan entre ¢647.250 y ¢1.442.450, según el cargo. La convocatoria establece condiciones académicas, experiencia y requisitos legales que deben cumplir las personas aspirantes.

El concurso contempla el puesto de Operativo Municipal 1B, que requiere primaria completa y licencia de conducir, con un salario global de ¢647.250, y funciones de apoyo básico dentro de la institución. También incluye una plaza de Profesional Municipal 2A en ingeniería electromecánica, que exige licenciatura, colegiatura y experiencia, con un salario global de ¢1.442.450.

A esto se suma el cargo de Técnico Municipal 2 en archivística, enfocado en la gestión documental y coordinación del archivo municipal, con un salario global de ¢792.850, y requisitos de formación técnica o universitaria junto con experiencia comprobada.

El cuarto puesto corresponde a Profesional Municipal 2A en derecho, vinculado a la proveeduría institucional. Esta plaza solicita licenciatura, incorporación al colegio profesional y experiencia en contratación administrativa, con un salario global de ¢1.442.450.

Las personas interesadas deben presentar documentación completa, que incluya atestados académicos, certificaciones de experiencia y requisitos legales. La municipalidad indicó que no se aceptarán postulaciones incompletas o fuera del plazo establecido.

El período de recepción de documentos se mantendrá hasta el 24 de abril, en horario de 7:30 a. m. a 3:30 p. m., en las oficinas municipales.