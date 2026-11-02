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Economía

Un Toyota Corolla pagará más en marchamo 2027 que un Porsche Macan y un Corvette

Portillo de Hacienda que permitió registrar carros de alta gama a menor valor generará pagos irrisorios en el marchamo 2027

Imagen de un Porsche Macan modelo 2018. Un carro como este registra un valor ante el Ministerio de Hacienda de ₡2,54 millones y un cobro de marchamo 2027 por ₡89.442. Otro Macan, modelo 2017, tiene un cobro de ₡678.210. (Imagen con fines ilustrativos)
Imagen de un Porsche Macan modelo 2018. Un carro como este registra un valor ante el Ministerio de Hacienda de ¢2,54 millones y un cobro de marchamo 2027 por ¢89.442. Otro Macan, modelo 2017, tiene un cobro de ¢678.210. (Imagen con fines ilustrativos) Wikimedia Commons
Juan Fernando Lara Salas

Un sedán Toyota Corolla SE modelo 2023 tiene un cobro de marchamo para el 2027 superior al de vehículos de lujo como un Porsche Macan 2018 y al de un Chevrolet Corvette del 2023 que el sedán japonés.

Mientras al Corolla le corresponde pagar ¢244.088, el Porsche registra ¢89.442 y el Corvette, ¢193.573, según consultas de este diario en el portal del Instituto Nacional de Seguros (INS) para el pago del marchamo 2027.

El contraste entre el Toyota y el Chevrolet tiene una particularidad: ambos son modelo 2023 pero el sistema del INS muestra un valor fiscal de ¢9,28 millones para el Corolla y uno de ¢7,43 millones para el Corvette.