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Economía

Revise bien el marchamo 2027 antes de pagar: INS suma un seguro voluntario no solicitado que usted puede quitar

Al consultar el cobro, portal del INS muestra como “monto total a cancelar” cifra que suma el derecho de circulación y una cobertura voluntaria incluida de forma predeterminada

Marchamo digital
La calcomanía del marchamo 2027, que acredita el pago del derecho de circulación, el impuesto y permiso anual obligatorio para circular en Costa Rica. Al consultar el cobro en la plataforma del INS, el monto final que se destaca incluye un seguro opcional que el usuario debe desmarcar si no lo quiere. Cortesía INS
Juan Fernando Lara Salas

Quienes consulten a partir de este lunes 2 de noviembre el monto del marchamo 2027 en la plataforma digital del Instituto Nacional de Seguros (INS), notarán una cifra final que no corresponde solo al impuesto de circulación.

Al ingresar los datos de su vehículo por consultar, en la pantalla de resultados el sistema desglosa dos rubros; uno de los cuales no es obligatorio de pago pero que, de todos modos, fue incluido en el total, confirmó La Nación este lunes.

Por un lado está el derecho de circulación, que es el impuesto y permiso anual obligatorio para circular por las vías del país.