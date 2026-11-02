Revise bien el marchamo 2027 antes de pagar: INS suma un seguro voluntario no solicitado que usted puede quitar

Al ingresar los datos de su vehículo por consultar, en la pantalla de resultados el sistema desglosa dos rubros; uno de los cuales no es obligatorio de pago pero que, de todos modos, fue incluido en el total, confirmó La Nación este lunes.
Por un lado está el derecho de circulación, que es el impuesto y permiso anual obligatorio para circular por las vías del país.
Por otro, aparece el “Seguro Más Protección”, marcado con la etiqueta “Recomendado”.
El monto total a cancelar, que es el número más grande y destacado de la pantalla, suma ambos.
En el caso de un vehículo Toyota modelo 2019 con valor fiscal de ¢8.750.000, consultado por este diario, el derecho de circulación es de ¢230.483. El seguro suma ¢11.900.
El total que presenta la plataforma es de ¢242.383, es decir, ¢11.900 más que el marchamo.
Ese seguro no es obligatorio ni forma parte del marchamo.
La propia pantalla lo reconoce con una nota en cursiva: “(Incluido en el total. Puede desmarcarlo al continuar con el pago)”.
Es decir, la póliza viene agregada de entrada y, si el usuario no hace nada, se la cobran.
El riesgo es de lectura. Quien mire únicamente el monto final puede suponer en este ejemplo que los ¢242.383 es lo que cuesta el marchamo, cuando el impuesto es ¢230.483.
La diferencia corresponde a una cobertura adicional que el usuario no solicitó.
Según verificó La Nación, en las pantallas posteriores del proceso de pago el usuario puede desmarcar esa póliza, mantenerla o agregar otras, y el monto se recalcula según lo que elija.