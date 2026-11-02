Revise bien el marchamo 2027 antes de pagar: INS suma un seguro voluntario no solicitado que usted puede quitar

Quienes consulten a partir de este lunes 2 de noviembre el monto del marchamo 2027 en la plataforma digital del Instituto Nacional de Seguros (INS), notarán una cifra final que no corresponde solo al impuesto de circulación.

Al ingresar los datos de su vehículo por consultar, en la pantalla de resultados el sistema desglosa dos rubros; uno de los cuales no es obligatorio de pago pero que, de todos modos, fue incluido en el total , confirmó La Nación este lunes.

Por un lado está el derecho de circulación, que es el impuesto y permiso anual obligatorio para circular por las vías del país.

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