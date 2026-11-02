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Economía

Marchamo 2027: ya puede consultar cuánto debe pagar por su vehículo

El INS habilitó la consulta del monto del marchamo 2027. El cobro inicia este lunes 2 de noviembre con una novedad: la implementación de la etiqueta digital

El nuevo marchamo digital utilizará una etiqueta con vigencia de hasta 10 años y enviará el derecho de circulación en formato digital.
El nuevo marchamo digital utilizará una etiqueta con vigencia de hasta 10 años y enviará el derecho de circulación en formato digital. INS
Silvia Ureña Corrales

Los propietarios de vehículos en Costa Rica ya pueden consultar cuánto deberán pagar por el marchamo 2027, cuyo cobro comenzó este lunes 2 de noviembre. El Instituto Nacional de Seguros (INS) habilitó los sistemas para verificar el monto correspondiente a cada placa.

Este año, el pago del derecho de circulación llega con una novedad: la implementación del marchamo digital, que sustituirá la tradicional calcomanía anual por una etiqueta electrónica con una vida útil de hasta 10 años.

¿Cómo consultar cuánto debe pagar por el marchamo 2027?