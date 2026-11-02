Marchamo 2027: ya puede consultar cuánto debe pagar por su vehículo

Los propietarios de vehículos en Costa Rica ya pueden consultar cuánto deberán pagar por el marchamo 2027, cuyo cobro comenzó este lunes 2 de noviembre. El Instituto Nacional de Seguros (INS) habilitó los sistemas para verificar el monto correspondiente a cada placa.

Este año, el pago del derecho de circulación llega con una novedad: la implementación del marchamo digital, que sustituirá la tradicional calcomanía anual por una etiqueta electrónica con una vida útil de hasta 10 años.

Para conocer el monto del marchamo 2027, los propietarios deben ingresar al sitio web oficial del INS, disponible en el siguiente enlace: https://marchamo.grupoins.com/

Una vez dentro de la plataforma, deberá seleccionar el tipo de vehículo e introducir el número de placa, sin guiones ni espacios en blanco.

El sistema mostrará el monto total correspondiente al derecho de circulación para el próximo año.

Además de la consulta por Internet, el INS dispone de otros canales de atención para conocer el monto:

Línea gratuita 800-MARCHAMO (800-6272-4266).

Teléfono 2243-9999.

Aplicación INS Móvil, disponible en las tiendas digitales de Google y Apple.

Los propietarios de vehículos ya pueden consultar el monto del marchamo 2027. El cobro inicia este 2 de noviembre con la implementación de una nueva etiqueta electrónica. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Marchamo digital comienza a entregarse este 2 de noviembre

El INS anunció en julio anterior la implementación del nuevo marchamo digital, cuya entrega comienza hoy 2 de noviembre de 2026.

Este sistema eliminará la necesidad de retirar una nueva calcomanía cada año. En su lugar, los propietarios recibirán una etiqueta electrónica que deberán colocar en la parte interna del parabrisas.

El dispositivo tendrá una vida útil de hasta 10 años, siempre que conserve su vigencia y permanezca correctamente instalado.

En los años posteriores, los conductores podrán cancelar el derecho de circulación mediante los canales habituales o por Internet, sin necesidad de sustituir la etiqueta.

Otro de los cambios será la eliminación del documento impreso del derecho de circulación. A partir de este año, los propietarios recibirán el comprobante en formato digital mediante el correo electrónico registrado al momento del pago.

El INS también anunció que habilitará otras opciones para descargar el documento cuando sea necesario.

La nueva etiqueta incorpora tecnología UHF y mecanismos de seguridad destinados a reducir los riesgos de fraude, falsificación y manipulación.

Una de sus características es que se autodestruye si se despega del parabrisas, lo cual impide reutilizarla en otro vehículo.

El INS aclaró que el dispositivo no incorpora GPS ni permite monitorear la ubicación de los vehículos.

Para su instalación, el propietario deberá limpiar previamente el vidrio y colocar la etiqueta en la parte interna del parabrisas.

Si el dispositivo se coloca incorrectamente, será necesario acudir a una oficina del INS para solicitar su reposición.

¿Hasta cuándo se puede pagar el marchamo 2027?

Los propietarios tendrán tiempo hasta el 31 de diciembre de 2026 para cancelar el marchamo sin exponerse a las consecuencias de circular con el derecho de circulación vencido.

A partir del 1.° de enero de 2027, los conductores que circulen sin este requisito se exponen a una multa.