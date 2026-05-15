Un hotel de Latinoamérica entra en la lista de los más bellos del mundo en 2026

Un hotel en Tulum ingresó al ranking global de arquitectura y lujo de Prix Versailles y posicionó a Latinoamérica en la conversación turística.

El hotel Naboa, ubicado en Tulum, México, fue el único representante de Latinoamérica incluido en la lista de los hoteles más bellos del mundo 2026 elaborada por Prix Versailles, una distinción internacional enfocada en arquitectura y diseño.

La selección reunió 16 hoteles recién inaugurados en distintos continentes. El reconocimiento destacó proyectos que combinan diseño, sostenibilidad e integración con el entorno local. Entre los países incluidos figuran Francia, Italia, China, Marruecos y Arabia Saudita.

“Todos los proyectos incluidos en la Lista de los Hoteles Más Bellos del Mundo 2026 adoptan un estilo de vida basado en el encanto y la innovación, y se integran a la perfección en su entorno local. Nos ofrecen una visión reveladora de lo que significa la excelencia en el diseño interior y exterior de edificios”, señaló Jérôme Gouadain, Secretario General del premio.

El caso de Latinoamérica sobresalió por la presencia exclusiva de México en la lista. El hotel Naboa, desarrollado en Tulum, apareció junto a complejos de lujo situados en ciudades históricas, destinos costeros y reservas naturales de Asia y Europa.

Naboa se ubica en el corazón de la Riviera Maya y forma parte de la selección. El proyecto destacó por una arquitectura contemporánea integrada con la naturaleza y por su enfoque en sostenibilidad y preservación ambiental.

El hotel fue diseñado por Jaque Studio en colaboración con Studio Wenden sobre un terreno de 2.500 metros cuadrados. Su distribución se fragmentó en varios edificios independientes inspirados en la forma en que crecían los antiguos asentamientos mayas, con patios, terrazas y senderos sombreados que mantienen una conexión constante con el entorno natural.

El complejo conservó cerca del 60% de la vegetación original del terreno. Las suites de planta baja se abren directamente hacia áreas verdes, mientras las habitaciones superiores ofrecen vistas despejadas de la copa de los árboles. Las áreas comunes se desarrollan bajo pérgolas de madera sostenidas por columnas delgadas que conectan jardines y edificaciones.

México destacó como el único país latinoamericano incluido en la selección internacional de hoteles más bellos del mundo. (Noboa/Cortesía)

Según el comunicado de Prix Versailles, los hoteles seleccionados reflejan una tendencia global donde la hospitalidad se vincula con experiencias culturales, identidad arquitectónica y sostenibilidad inteligente. La organización indicó que estos proyectos buscan integrarse al paisaje y responder a nuevas expectativas de los viajeros.

La edición 2026 incluyó hoteles construidos en destinos turísticos de alto perfil como París, Roma, Portofino, Praga y Marrakesh. También aparecieron proyectos en zonas naturales remotas de China y Arabia Saudita.

El listado forma parte de los premios anuales Prix Versailles, una iniciativa vinculada a la arquitectura contemporánea y al patrimonio. La organización anunciará a finales de año tres reconocimientos adicionales para interior, exterior y mejor hotel del mundo.