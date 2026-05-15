Economía

Un hotel de Latinoamérica entra en la lista de los más bellos del mundo en 2026

Un exclusivo hotel de la región logró ingresar al ranking global de los hoteles más bellos del mundo y puso a Latinoamérica en el foco del turismo de lujo y diseño

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Por Silvia Ureña Corrales
Un hotel en Tulum ingresó al ranking global de arquitectura y lujo de Prix Versailles y posicionó a Latinoamérica en la conversación turística.
Un hotel en Tulum ingresó al ranking global de arquitectura y lujo de Prix Versailles y posicionó a Latinoamérica en la conversación turística. (Naboa/Cortesía)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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