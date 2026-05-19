Última moneda coleccionable de ¢25 del Teatro Nacional: conozca la fecha de venta y lo que debe saber

El Banco Central de Costa Rica (BCCR) anunció la salida de la última moneda coleccionable de ¢25 de la serie “Sitios Emblemáticos de Nuestras Provincias”. La pieza estará dedicada al Teatro Nacional y comenzará a venderse el miércoles 20 de mayo por medio de entidades financieras autorizadas.
La colección cierra una serie iniciada en 2025 con monedas alusivas a lugares representativos de cada provincia. En esta ocasión, el diseño destaca al Teatro Nacional, considerado uno de los principales símbolos arquitectónicos e históricos de San José.
El BCCR informó que pondrá en circulación 10.000 monedas en presentación acrílica y 7.000 en estuche. Cada pieza tendrá un precio de ¢8.400 y la venta se limitará a un máximo de dos monedas por persona, sin importar la presentación elegida.
En el reverso de la moneda aparecen las leyendas “Provincia de San José”, “Teatro Nacional” y el año de colección “2023”. El diseño incorpora una ilustración del edificio patrimonial, declarado Monumento Nacional en 1965 y Símbolo Nacional del Patrimonio Histórico Arquitectónico en 2018.
El anverso mantiene las leyendas “República de Costa Rica” y “Banco Central de Costa Rica”. Además, incluye dos barras en relieve para facilitar el reconocimiento táctil. La pieza tendrá borde liso.
Las entidades financieras definirán los puntos específicos de venta y la cantidad de monedas disponibles en cada sucursal.
|Entidad distribuidora
|Provincias y sucursales
|Banco de Costa Rica
|San José:
Oficina central, Paseo Colón, San Rafael de Escazú
Alajuela:
Barrio San José
Cartago:
Cartago
Heredia:
Heredia
Guanacaste:
Liberia, Nicoya
Puntarenas:
Puntarenas, Quepos
Limón:
Limón
|Banco Nacional de Costa Rica
|Venta en línea mediante el sitio bnshop.bncr.fi.cr
|Banco Popular y de Desarrollo Comunal
|San José:
Paseo Colón, Catedral, San Pedro
|BAC Credomatic
|San José:
Multicentro Desamparados, Multiplaza Escazú, Multiplaza del Este
Alajuela:
City Mall
Cartago:
Terramall
Heredia:
Paseo de las Flores
|Davibank Costa Rica
|San José:
La Sabana, oficina central y sucursal San José
Alajuela:
Sucursal Alajuela
Cartago:
Sucursal Cartago
Heredia:
Sucursal Heredia
|Banco Promerica
|San José:
El Cedral, Escazú
|Grupo Mutual Alajuela La Vivienda
|San José:
Avenida Central
Alajuela:
Oficina central y caja central
Heredia:
Heredia Centro
|Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo
|San José:
Tibás, San Pedro
Alajuela:
Alajuela
Cartago:
Cartago centro, Oreamuno
|Coopealianza R.L.
|San José:
Pérez Zeledón, oficina central
Guanacaste:
Nicoya
Puntarenas:
Uvita, Ciudad Neily, Quepos, El Roble
Limón:
Guápiles
|Coopegrecia R.L.
|Alajuela:
Grecia, Sarchí
|Coopesanramón R.L.
|Alajuela:
San Ramón
|Coopeande R.L.
|San José:
San José, Pérez Zeledón
Alajuela:
Alajuela, San Carlos
Cartago:
Turrialba
Heredia:
Heredia
Guanacaste:
Liberia, Nicoya
Puntarenas:
Ciudad Neily
Limón:
Limón, Guápiles
|Coopenae R.L.
|San José:
Oficina central
|Coopecar R.L.
|Alajuela:
Zarcero
|Coopesanmarcos R.L.
|San José:
Tarrazú, Dota, León Cortés
|Coopavegra R.L.
|Alajuela:
Palmares
|Asociación Numismática Costarricense
|San José:
Oficina central
|Museos del Banco Central de Costa Rica*
|San José:
Bajos de la Plaza de la Cultura.
Además de la edición coleccionable, el Banco Central iniciará la circulación gradual de una versión regular de ¢25, sin aplicación de color, que podrá utilizarse como medio de pago en el comercio nacional.
La serie “Sitios Emblemáticos de Nuestras Provincias” incluyó monedas dedicadas a Playa Manzanillo, El Faro de Puntarenas, la Casona de Santa Rosa, El Fortín de Heredia, la Basílica de los Ángeles y el Volcán Arenal. La pieza del Teatro Nacional marca el cierre oficial de la colección.