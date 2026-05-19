Economía

Última moneda coleccionable de ¢25 del Teatro Nacional: conozca la fecha de venta y lo que debe saber

El Banco Central pondrá a la venta la última moneda coleccionable de ¢25 inspirada en el Teatro Nacional. Revise el precio, los puntos de distribución y el límite de compra por persona

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Por Silvia Ureña Corrales
El BCCR venderá desde el 20 de mayo la moneda coleccionable de ¢25 del Teatro Nacional por ¢8.400.
El BCCR venderá desde el 20 de mayo la moneda coleccionable de ¢25 del Teatro Nacional por ¢8.400. (BCCR/BCCR)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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