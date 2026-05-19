Última moneda coleccionable de ¢25 del Teatro Nacional: conozca la fecha de venta y lo que debe saber

El BCCR venderá desde el 20 de mayo la moneda coleccionable de ¢25 del Teatro Nacional por ¢8.400.

El Banco Central de Costa Rica (BCCR) anunció la salida de la última moneda coleccionable de ¢25 de la serie “Sitios Emblemáticos de Nuestras Provincias”. La pieza estará dedicada al Teatro Nacional y comenzará a venderse el miércoles 20 de mayo por medio de entidades financieras autorizadas.

La colección cierra una serie iniciada en 2025 con monedas alusivas a lugares representativos de cada provincia. En esta ocasión, el diseño destaca al Teatro Nacional, considerado uno de los principales símbolos arquitectónicos e históricos de San José.

El BCCR informó que pondrá en circulación 10.000 monedas en presentación acrílica y 7.000 en estuche. Cada pieza tendrá un precio de ¢8.400 y la venta se limitará a un máximo de dos monedas por persona, sin importar la presentación elegida.

En el reverso de la moneda aparecen las leyendas “Provincia de San José”, “Teatro Nacional” y el año de colección “2023”. El diseño incorpora una ilustración del edificio patrimonial, declarado Monumento Nacional en 1965 y Símbolo Nacional del Patrimonio Histórico Arquitectónico en 2018.

El anverso mantiene las leyendas “República de Costa Rica” y “Banco Central de Costa Rica”. Además, incluye dos barras en relieve para facilitar el reconocimiento táctil. La pieza tendrá borde liso.

Las entidades financieras definirán los puntos específicos de venta y la cantidad de monedas disponibles en cada sucursal.

Entidad distribuidora Provincias y sucursales Banco de Costa Rica San José:

Oficina central, Paseo Colón, San Rafael de Escazú

Alajuela:

Barrio San José

Cartago:

Cartago

Heredia:

Heredia

Guanacaste:

Liberia, Nicoya

Puntarenas:

Puntarenas, Quepos

Limón:

Limón Banco Nacional de Costa Rica Venta en línea mediante el sitio bnshop.bncr.fi.cr Banco Popular y de Desarrollo Comunal San José:

Paseo Colón, Catedral, San Pedro BAC Credomatic San José:

Multicentro Desamparados, Multiplaza Escazú, Multiplaza del Este

Alajuela:

City Mall

Cartago:

Terramall

Heredia:

Paseo de las Flores Davibank Costa Rica San José:

La Sabana, oficina central y sucursal San José

Alajuela:

Sucursal Alajuela

Cartago:

Sucursal Cartago

Heredia:

Sucursal Heredia Banco Promerica San José:

El Cedral, Escazú Grupo Mutual Alajuela La Vivienda San José:

Avenida Central

Alajuela:

Oficina central y caja central

Heredia:

Heredia Centro Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo San José:

Tibás, San Pedro

Alajuela:

Alajuela

Cartago:

Cartago centro, Oreamuno Coopealianza R.L. San José:

Pérez Zeledón, oficina central

Guanacaste:

Nicoya

Puntarenas:

Uvita, Ciudad Neily, Quepos, El Roble

Limón:

Guápiles Coopegrecia R.L. Alajuela:

Grecia, Sarchí Coopesanramón R.L. Alajuela:

San Ramón Coopeande R.L. San José:

San José, Pérez Zeledón

Alajuela:

Alajuela, San Carlos

Cartago:

Turrialba

Heredia:

Heredia

Guanacaste:

Liberia, Nicoya

Puntarenas:

Ciudad Neily

Limón:

Limón, Guápiles Coopenae R.L. San José:

Oficina central Coopecar R.L. Alajuela:

Zarcero Coopesanmarcos R.L. San José:

Tarrazú, Dota, León Cortés Coopavegra R.L. Alajuela:

Palmares Asociación Numismática Costarricense San José:

Oficina central Museos del Banco Central de Costa Rica* San José:

Bajos de la Plaza de la Cultura.

Además de la edición coleccionable, el Banco Central iniciará la circulación gradual de una versión regular de ¢25, sin aplicación de color, que podrá utilizarse como medio de pago en el comercio nacional.

La serie “Sitios Emblemáticos de Nuestras Provincias” incluyó monedas dedicadas a Playa Manzanillo, El Faro de Puntarenas, la Casona de Santa Rosa, El Fortín de Heredia, la Basílica de los Ángeles y el Volcán Arenal. La pieza del Teatro Nacional marca el cierre oficial de la colección.