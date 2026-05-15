Economía

Así luce la nueva moneda de ¢25 dedicada al Teatro Nacional: así puede obtenerla

Descubra cuándo saldrá a la venta la nueva moneda de ¢25 del Teatro Nacional, cuánto costará y en cuáles bancos y cooperativas podrá conseguirla en Costa Rica

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Por Silvia Ureña Corrales
El BCCR pondrá a la venta la última moneda de ¢25 de colección el 20 de mayo con homenaje al Teatro Nacional.
El BCCR pondrá a la venta la última moneda de ¢25 de colección el 20 de mayo con homenaje al Teatro Nacional. (BCCR/Cortesía)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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