Así luce la nueva moneda de ¢25 dedicada al Teatro Nacional: así puede obtenerla

El BCCR pondrá a la venta la última moneda de ¢25 de colección el 20 de mayo con homenaje al Teatro Nacional.

La colección de monedas de ¢25 “Sitios Emblemáticos de Nuestras Provincias” llegará a su fin el próximo 20 de mayo con el lanzamiento de una pieza alusiva al Teatro Nacional, en San José.

El Banco Central de Costa Rica (BCCR) distribuirá la moneda por medio de entidades financieras y limitará la compra a un máximo de dos unidades por persona.

La iniciativa forma parte de una serie conmemorativa que destacó sitios representativos de cada provincia del país desde 2025. La nueva moneda tendrá un precio de ¢8.400 en cualquiera de sus dos presentaciones: acrílico o estuche. El BCCR informó que dispondrá de 10.000 unidades en acrílico y 7.000 en estuche.

En el reverso de la pieza aparece el Teatro Nacional junto con las leyendas “Provincia de San José”, “Teatro Nacional” y el año de colección “2023”. La entidad destacó que el inmueble representa uno de los principales símbolos arquitectónicos e históricos del país.

La distribución se realizará mediante bancos, cooperativas y asociaciones numismáticas en diferentes provincias. El Banco Nacional venderá las monedas únicamente por medio de su plataforma en línea, mientras que otras entidades habilitarán sucursales físicas en distintas regiones del país.

Entidad distribuidora Provincias y sucursales Banco de Costa Rica San José:

Oficina central, Paseo Colón, San Rafael de Escazú

Alajuela:

Barrio San José

Cartago:

Cartago

Heredia:

Heredia

Guanacaste:

Liberia, Nicoya

Puntarenas:

Puntarenas, Quepos

Limón:

Limón Banco Nacional de Costa Rica Venta en línea mediante el sitio bnshop.bncr.fi.cr Banco Popular y de Desarrollo Comunal San José:

Paseo Colón, Catedral, San Pedro BAC Credomatic San José:

Multicentro Desamparados, Multiplaza Escazú, Multiplaza del Este

Alajuela:

City Mall

Cartago:

Terramall

Heredia:

Paseo de las Flores Davibank Costa Rica San José:

La Sabana, oficina central y sucursal San José

Alajuela:

Sucursal Alajuela

Cartago: Sucursal Cartago

Heredia:

Sucursal Heredia Banco Promerica San José:

El Cedral, Escazú Grupo Mutual Alajuela La Vivienda San José:

Avenida Central

Alajuela:

Oficina central y caja central

Heredia:

Heredia Centro Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo San José:

Tibás, San Pedro

Alajuela:

Alajuela

Cartago:

Cartago centro, Oreamuno Coopealianza R.L. San José:

Pérez Zeledón, oficina central

Guanacaste:

Nicoya

Puntarenas:

Uvita, Ciudad Neily, Quepos, El Roble

Limón:

Guápiles Coopegrecia R.L. Alajuela:

Grecia, Sarchí Coopesanramón R.L. Alajuela:

San Ramón Coopeande R.L. San José:

San José, Pérez Zeledón

Alajuela:

Alajuela, San Carlos

Cartago:

Turrialba

Heredia:

Heredia

Guanacaste:

Liberia, Nicoya

Puntarenas:

Ciudad Neily

Limón:

Limón, Guápiles Coopenae R.L. San José:

Oficina central Coopecar R.L. Alajuela:

Zarcero Coopesanmarcos R.L. San José:

Tarrazú, Dota, León Cortés Coopavegra R.L. Alajuela:

Palmares Asociación Numismática Costarricense San José:

Oficina central Museos del Banco Central de Costa Rica* San José:

Bajos de la Plaza de la Cultura.

* La venta en Museos del Banco Central se anunciará posteriormente en canales oficiales.

Además de la versión coleccionable, el Banco Central pondrá en circulación una moneda regular de ¢25 sin aplicación de colores. Estas piezas ingresarán de manera gradual al mercado por medio del Sistema Financiero Nacional como parte del proceso de sustitución de monedas anteriores.

Además de la versión coleccionable, el Banco Central pondrá en circulación una moneda regular de ¢25 para uso cotidiano como medio de pago. La pieza mantendrá el mismo diseño alusivo al Teatro Nacional, aunque sin la aplicación de colores utilizada en la edición de colección. Su distribución iniciará de forma gradual el 20 de mayo por medio de las entidades del Sistema Financiero Nacional.

La serie conmemorativa incluyó monedas dedicadas a Playa Manzanillo, el Faro de Puntarenas, la Casona de Santa Rosa, el Fortín de Heredia, la Basílica de los Ángeles y el volcán Arenal. La pieza del Teatro Nacional marcará el cierre oficial de la colección.