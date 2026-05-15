Así luce la nueva moneda de ¢25 dedicada al Teatro Nacional: así puede obtenerla

La colección de monedas de ¢25 “Sitios Emblemáticos de Nuestras Provincias” llegará a su fin el próximo 20 de mayo con el lanzamiento de una pieza alusiva al Teatro Nacional, en San José.
El Banco Central de Costa Rica (BCCR) distribuirá la moneda por medio de entidades financieras y limitará la compra a un máximo de dos unidades por persona.
La iniciativa forma parte de una serie conmemorativa que destacó sitios representativos de cada provincia del país desde 2025. La nueva moneda tendrá un precio de ¢8.400 en cualquiera de sus dos presentaciones: acrílico o estuche. El BCCR informó que dispondrá de 10.000 unidades en acrílico y 7.000 en estuche.
En el reverso de la pieza aparece el Teatro Nacional junto con las leyendas “Provincia de San José”, “Teatro Nacional” y el año de colección “2023”. La entidad destacó que el inmueble representa uno de los principales símbolos arquitectónicos e históricos del país.
La distribución se realizará mediante bancos, cooperativas y asociaciones numismáticas en diferentes provincias. El Banco Nacional venderá las monedas únicamente por medio de su plataforma en línea, mientras que otras entidades habilitarán sucursales físicas en distintas regiones del país.
|Entidad distribuidora
|Provincias y sucursales
|Banco de Costa Rica
|San José:
Oficina central, Paseo Colón, San Rafael de Escazú
Alajuela:
Barrio San José
Cartago:
Cartago
Heredia:
Heredia
Guanacaste:
Liberia, Nicoya
Puntarenas:
Puntarenas, Quepos
Limón:
Limón
|Banco Nacional de Costa Rica
|Venta en línea mediante el sitio bnshop.bncr.fi.cr
|Banco Popular y de Desarrollo Comunal
|San José:
Paseo Colón, Catedral, San Pedro
|BAC Credomatic
|San José:
Multicentro Desamparados, Multiplaza Escazú, Multiplaza del Este
Alajuela:
City Mall
Cartago:
Terramall
Heredia:
Paseo de las Flores
|Davibank Costa Rica
|San José:
La Sabana, oficina central y sucursal San José
Alajuela:
Sucursal Alajuela
Cartago: Sucursal Cartago
Heredia:
Sucursal Heredia
|Banco Promerica
|San José:
El Cedral, Escazú
|Grupo Mutual Alajuela La Vivienda
|San José:
Avenida Central
Alajuela:
Oficina central y caja central
Heredia:
Heredia Centro
|Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo
|San José:
Tibás, San Pedro
Alajuela:
Alajuela
Cartago:
Cartago centro, Oreamuno
|Coopealianza R.L.
|San José:
Pérez Zeledón, oficina central
Guanacaste:
Nicoya
Puntarenas:
Uvita, Ciudad Neily, Quepos, El Roble
Limón:
Guápiles
|Coopegrecia R.L.
|Alajuela:
Grecia, Sarchí
|Coopesanramón R.L.
|Alajuela:
San Ramón
|Coopeande R.L.
|San José:
San José, Pérez Zeledón
Alajuela:
Alajuela, San Carlos
Cartago:
Turrialba
Heredia:
Heredia
Guanacaste:
Liberia, Nicoya
Puntarenas:
Ciudad Neily
Limón:
Limón, Guápiles
|Coopenae R.L.
|San José:
Oficina central
|Coopecar R.L.
|Alajuela:
Zarcero
|Coopesanmarcos R.L.
|San José:
Tarrazú, Dota, León Cortés
|Coopavegra R.L.
|Alajuela:
Palmares
|Asociación Numismática Costarricense
|San José:
Oficina central
|Museos del Banco Central de Costa Rica*
|San José:
Bajos de la Plaza de la Cultura.
* La venta en Museos del Banco Central se anunciará posteriormente en canales oficiales.
Además de la versión coleccionable, el Banco Central pondrá en circulación una moneda regular de ¢25 sin aplicación de colores. Estas piezas ingresarán de manera gradual al mercado por medio del Sistema Financiero Nacional como parte del proceso de sustitución de monedas anteriores.
Además de la versión coleccionable, el Banco Central pondrá en circulación una moneda regular de ¢25 para uso cotidiano como medio de pago. La pieza mantendrá el mismo diseño alusivo al Teatro Nacional, aunque sin la aplicación de colores utilizada en la edición de colección. Su distribución iniciará de forma gradual el 20 de mayo por medio de las entidades del Sistema Financiero Nacional.
La serie conmemorativa incluyó monedas dedicadas a Playa Manzanillo, el Faro de Puntarenas, la Casona de Santa Rosa, el Fortín de Heredia, la Basílica de los Ángeles y el volcán Arenal. La pieza del Teatro Nacional marcará el cierre oficial de la colección.