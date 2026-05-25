Economía

Uber anuncia interés en adquirir Delivery Hero, dueña de Glovo, por más de $11 millones

Las acciones bursátiles de Delivery Hero, dueña de Glovo, subieron con fuerza este lunes tras confirmarse el interés de Uber para adquirir la totalidad de la empresa

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Por Europa Press
En la imagen, los logotipos de uber, glovo y delivery hero
Las acciones de Delivery Hero, empresa dueña de Glovo, suben un 12% tras confirmarse que Uber planea una oferta de adquisición por más de $11 millones. (Shutterstock/Shutterstock)







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