Uber anuncia interés en adquirir Delivery Hero, dueña de Glovo, por más de $11 millones

Las acciones de Delivery Hero, empresa dueña de Glovo, suben un 12% tras confirmarse que Uber planea una oferta de adquisición por más de $11 millones.

Madrid, España. La cotización de las acciones de Delivery Hero, la plataforma alemana propietaria de Glovo, llegó a subir más de un 12% este lunes tras la apertura de la Bolsa de Fráncfort. El resultado se obtuvo luego de que la empresa confirmara durante el fin de semana que Uber Technologies manifestó interés en presentar una oferta de adquisición.

A esto se sumaron versiones de prensa sobre una posible mejora en el precio inicial propuesto.

En concreto, los títulos de Delivery Hero avanzaron hasta un 12,35%, al alcanzar los $43,94. En lo que va del año, la compañía acumula una revalorización superior al 60%.

En un comunicado divulgado el sábado, la dueña de Glovo informó de que Uber Technologies contactó a la empresa con una propuesta indicativa de $38 por acción “en relación con una posible oferta pública de adquisición dirigida a todos los accionistas de la compañía”.

Esto valoraría la plataforma en unos $11.643 millones.

Sin embargo, dado que el monto planteado se ubicaba ligeramente por debajo de los $39,11 con los que cerraron el viernes las acciones de Delivery Hero, la firma alemana únicamente señaló que “sigue centrada en la ejecución de su proceso de revisión estratégica”.

No obstante, el diario Financial Times informó de que el consejo de administración de Uber habría analizado la posibilidad de elevar su propuesta por Delivery Hero, empresa que también habría despertado el interés de DoorDash, según fuentes cercanas al tema.

De acuerdo con el periódico británico, varios accionistas de Delivery Hero esperan obtener un precio superior a $46 por acción por la totalidad de la compañía. Esto representaría una prima del 19% respecto al valor de cierre del viernes y situaría la valoración de la empresa cerca de los $15.135 millones.

Hace una semana, Delivery Hero confirmó que Uber amplió su participación en la compañía hasta el 19,5% del capital social emitido. Además, mantiene la posibilidad de adquirir un 5,6% adicional mediante opciones, con lo que se convirtió en el principal accionista de la plataforma.

En abril pasado, Uber Technologies ya había incrementado su participación en el grupo alemán de reparto a domicilio hasta cerca del 7%, tras comprar a Prosus un paquete de 13,58 millones de acciones del dueño de Glovo, equivalente al 4,5% del capital emitido de la empresa.

En agosto del 2025, la Comisión Europea aprobó, bajo ciertas condiciones, la compra de Just Eat por parte de Naspers, después de que esta se comprometiera a que Prosus, su brazo inversor en Europa, reduciría su participación en Delivery Hero, que entonces rondaba el 27% del grupo alemán.