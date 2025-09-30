Economía

Trump y Pfizer anuncian un acuerdo para bajar los precios de medicamentos en Estados Unidos

Pfizer anunció que mayoría de medicamentos de atención primaria y algunas marcas especializadas se venderán con descuentos del 50% al 85%.

Por AFP
Pfizer logra beneficios fiscales en Estados Unidos tras entendimiento con Donald Trump. (AFP)







