Trump firma decreto para reducir los aranceles de Estados Unidos sobre automóviles japoneses al 15%

Los automóviles japoneses tendrán un arancel del 15% en lugar del 27,5% actual

Por AFP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este jueves 4 de setiembre un decreto para reducir los aranceles a los automóviles japoneses, en el marco de la implementación de un pacto comercial negociado con Tokio.








