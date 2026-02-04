Economía

Trump dice que su candidato para dirigir la Fed entiende la necesidad de bajar las tasas

Trump le dijo a NBC News que Kevin Warsh “quiere” bajar las tasas, y agregó que el exgobernador de la Fed no habría sido postulado para el puesto si hubiera dicho que buscaba subirlas

Por AFP
El financiero estadounidense Kevin Warsh, presentado por la prensa estadounidense como el próximo jefe de la Reserva Federal (Fed), se ha posicionado en los últimos meses como un defensor de las políticas presidenciales y un crítico del banco central, del cual fue uno de los gobernadores.
El financiero estadounidense Kevin Warsh fue presentado por la prensa estadounidense como el próximo jefe de la Reserva Federal (Fed). (KEVORK DJANSEZIAN/AFP)







Donald TrumpEstados UnidosFed
