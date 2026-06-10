Economía

Trump dice que Estados Unidos podría no renovar el acuerdo de libre comercio T-MEC

“No necesitamos nada de lo que tiene Canadá, no necesitamos nada de lo que tiene México, pero ellos necesitan todo lo que tenemos nosotros”, dijo Trump

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Por AFP
El presidente de EE. UU., Donald Trump. Foto:KENT NISHIMURA / AFP
“No busco renovarlo”, declaró el presidente a los periodistas en la Casa Blanca, al ser preguntado por la fecha límite del 1.° de julio del acuerdo. (Kent Nishimura/AFP)







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