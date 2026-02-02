Trump asegura que podría resolver ‘en minutos’ los impagos de la ONU

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla antes de firmar órdenes ejecutivas en el Despacho Oval de la Casa Blanca, en Washington, DC.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este domingo que podría resolver “en minutos” el problema de los impagos en Naciones Unidas, que superan los $1.534 millones, pese a que Estados Unidos figura como el mayor deudor.

“Si vinieran a Trump y se lo dijeran, conseguiría que todos pagaran, igual que conseguí que pagara la OTAN”, sostuvo el mandatario, al referirse a sí mismo en tercera persona durante una entrevista telefónica con el medio Politico.

“Solo tengo que llamar a estos países; enviarían los cheques en minutos”, añadió.

El republicano reaccionó así a la advertencia emitida el viernes por el secretario general de la ONU, António Guterres, quien alertó en una carta dirigida a los 193 Estados miembros sobre el riesgo de un “colapso financiero inminente”, previsto incluso para junio próximo.

La organización atraviesa una severa crisis financiera, con un récord de $1.560 millones en cuotas pendientes de pago por parte de los países miembros.

Según indicó ese mismo día el portavoz adjunto de la ONU, Farhan Haq, la cifra representa “más del doble que el año anterior”. Estados Unidos encabeza la lista de deudores, seguido por China, Rusia, Venezuela, Brasil, Argentina, México e Irán.

Pese a ello, Trump negó tener conocimiento de atrasos por parte de su país en el pago de las cuotas a Naciones Unidas, una situación que coincide con los fuertes recortes aplicados por su Administración a las contribuciones voluntarias destinadas a distintas agencias del organismo, lo que ha puesto en riesgo la continuidad de numerosos programas de ayuda.