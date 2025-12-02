Economía

Trump anuncia que ‘probablemente’ designará al próximo presidente de la Fed a inicios de 2026

El nombramiento del candidato de Donald Trump deberá ser validado por el Senado, de mayoría oficialista republicana

Por AFP
El mandato del actual presidente de la Fed, Jerome Powell, termina en mayo. (SAUL LOEB/AFP)







