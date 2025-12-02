Trump anuncia que ‘probablemente’ designará al próximo presidente de la Fed a inicios de 2026

El mandato del actual presidente de la Fed, Jerome Powell, termina en mayo.

El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó este martes 2 de diciembre que anunciaría “probablemente” a principios del próximo año el nombre del sucesor de Jerome Powell al frente de la Reserva Federal.

“Probablemente anunciaremos a principios del próximo año quién podría convertirse en el nuevo presidente de la Fed”, declaró Trump en una reunión de gabinete, repitiendo que había ofrecido el puesto a su secretario del Tesoro, Scott Bessent, quien no lo aceptó.

El nombramiento del candidato de Donald Trump deberá ser validado por el Senado, de mayoría oficialista republicana.

La mención de un anuncio en 2026 parece ser un nuevo aplazamiento de esta nominación estratégica, sobre la cual el Ejecutivo trabaja hace varios meses.

Bessent afirmó la semana pasada en la cadena CNBC que había “grandes posibilidades de que el presidente hiciera un anuncio antes de Navidad”.

Trump dijo el domingo a la prensa que ya sabía a quién iba a designar.

Su principal asesor económico, Kevin Hassett, se perfilaba como el favorito en los últimos días.

El propio Hassett estimó el domingo, en CBS News, que los mercados financieros parecían recibir favorablemente esta posibilidad.

Si su lealtad a Donald Trump le abre las puertas de la Fed, este doctor en Economía deberá convencer al resto de la clase política y a los inversores de que no permitirá que la inflación se descontrole. Y que está en condiciones de preservar la independencia de una institución que él mismo ha contribuido a criticar en los últimos meses.

El mandato de Jerome Powell termina en mayo.

Trump intentó en vano acelerar su salida, multiplicando insultos y recriminaciones hacia Powell, a quien había impulsado a la cima de la Reserva Federal durante su primera presidencia.

Desde entonces, el jefe de Estado dice lamentar profundamente esa elección, ya que la Fed mantiene los tipos de interés en un nivel demasiado alto para su gusto.