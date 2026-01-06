Economía

Trump abre la puerta a reembolsar a las petroleras estadounidenses por operar en Venezuela

Donald Trump aseguró que la industria petrolera de EE. UU. podría superar en menos de 18 meses el nivel de producción actual de Venezuela.

Por Europa Press
En la imagen, Donald Trump y una extractora de petróleo en Texas
El presidente Donald Trump defendió su estrategia petrolera sobre Venezuela y aseguró que beneficiar al sector energético ayudaría a reducir los precios del combustible en EE. UU., que ya alcanzaron su nivel más bajo desde 2021. (AFP/AFP)







Europa Press es una agencia de noticias privada española. Fue fundada en 1953 por Torcuato Luca de Tena Brunet y otras personalidades, alguna de las cuales alcanzaron altos cargos gubernamentales durante el segundo franquismo​ y en la Transición.

