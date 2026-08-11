Economía

Tribunal pone un alto a directriz de Rodrigo Chaves para mover funcionarios de Hacienda

La decisión judicial se produce después de que Hacienda utilizara la nueva normativa para reubicar al coordinador de la Tesorería Nacional; Tribunal prohíbe tomar represalias contra abogado

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Por Arianna Villalobos Solís
22/06/2026, San José, Casa Presidencial, conferencia de prensa de la presidenta Laura Fernández junto al ministro de Hacienda Rodrigo Chaves.
El Tribunal Contencioso Administrativo suspendió la directriz del ministro Rodrigo Chaves que permite reubicar funcionarios de Hacienda. La resolución fue emitida luego de que la norma fuera usada para cambiar de puesto al coordinador de la Tesorería Nacional, quien cuestionó el traslado ilegal de competencias de su unidad a otra. (Jose Cordero/José Cordero)







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Arianna Villalobos Solís

Arianna Villalobos Solís

Periodista de la sección de economía. Graduada en Derecho y en Ciencias de la Comunicación Colectiva, con énfasis en Periodismo, por la Universidad de Costa Rica. También formó parte de la sección de Política y del proyecto Doble Check.

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